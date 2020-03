Coronavirus bedreigt Mexicaanse auto-industrie

Hoewel het coronavirus zelf in Mexico nog niet op grote schaal is, dreigt de Mexicaanse auto-industrie wel ten prooi te vallen aan de ziekte die momenteel de krantenkoppen beheerst.

Dat de Mexicaanse auto-industrie een grote bedreiging ziet in het coronavirus, heeft alles te maken met Chinese toeleveranciers. In China ligt momenteel vrijwel alles op z’n gat en dat geldt dus ook voor de fabrieken die onderdelen bouwen die voor de enorme Mexicaanse auto-industrie van levensbelang zijn. Manuel Conzalez, minister van economische ontwikkeling in de Mexicaanse staat Aguascalientes, laat tegenover Reuters weten dat bij veel fabrieken het einde van de voorraad al in zicht is. “De fabrieken vertellen me dat ze voorraad hebben tot de tweede of derde week van maart”, zou hij hebben gezegd.

Daarmee is de kans groot dat een aantal fabrieken zichzelf zeer binnenkort gedwongen zal zien om de deuren te tot nader order te sluiten. Dat is slecht nieuws voor Mexico, dat er economisch toch al niet al te best voorstaat. Het doet ook vrezen voor de Amerikaanse verkoopcijfers, want 80 procent van de Mexicaanse productie verdwijnt naar de machtige noorderburen.

Met meer dan vier miljoen geproduceerde voertuigen eindigde Mexico in 2018 nog op de zesde plek op de lijst met grootste autoproducerende landen, hoewel er in 2019 al minder auto’s werden gebouwd. GM, FCA, Nissan, Ford, Kia, Toyota, Honda en Mazda hebben fabrieken in het Midden-Amerikaanse land, maar ook de Europese merken Volkswagen en Audi zijn er present. BMW werd in 2019 aan de lijst toegevoegd en bouwt nu onder meer de 3-serie in Mexico.