Compacte Fiat presteert dramatisch in crashtest

De Zuid- en Midden-Amerikaanse tak van veiligheidsinstituut Global NCAP heeft twee modellen aan veiligheidstest onderworpen. De eerste is de in Argentinië en Mexico gebouwde Taos, een SUV die in China Tharu heet en die in Volkswagens internationale SUV-hiërarchie een stapje onder de Tiguan staat. De Taos wordt standaard geleverd met zes airbags en stabiliteitscontrole en daarmee is de Taos de eerste auto die tijdens de meest recente veiligheidseisen van Latin NCAP 5 sterren binnen weet te slepen.

Minder fraai nieuws is er voor Fiat. Latin NCAP vuurde de Argentinië en Brazilië geproduceerde compacte hatchback Argo en zijn Cronos geheten sedanbroertje op de ondoordringbare muren en obstakels af, met treurige resultaten tot gevolg. De Argo en Cronos werden in 2019 kort na hun introductie al aan veiligheidstests onderworpen en sleepten toen 3 sterren binnen. In 2020 heeft Latin NCAP zijn evaluatieprotocollen echter bijgesteld, met als gevolg dat het tweetal in 2021 afdruipt met geen enkele NCAP-ster op zak.

De Argo en Cronos, altijd uitgerust met twee airbags en die in Argentinië wel en in Brazilië niet standaard met ESC worden geleverd, haalden slechts 24,4 procent van de haalbare punten binnen wat betreft veiligheid voor volwassen inzittenden. De veiligheid van kinderen in de auto werd met slechts 9,91 procent van de haalbare punten beoordeeld. Wat voetgangersveiligheid betreft, scoorde het tweetal met 36,9 procent van de binnen te harken punten nog het best, al was het op dit vlak de laagste score sinds 2020, het jaar waarin Latin NCAP dit onderdeel aan zijn veiligheidstest toevoegde. Het kopje Safety Assist werd afgesloten met een bedroevende 6,98 procent van de maximaal haalbare punten. Let wel, Latin NCAP reed hier de Braziliaanse standaardversie en dus zonder met ESC uitgeruste versie van de Argo voor aan bonken.

Fiat heeft inmiddels aangekondigd de veiligheidsvoorzieningen van zowel de Argo als de Cronos te verbeteren en zegt graag mee te werken aan een nieuwe set veiligheidstests. Latin NCAP noemt de resultaten van de twee Fiats teleurstellend en zegt uit te kijken naar de verbeterde versies van het tweetal. "[...] Als we deze tests niet hadden uitgevoerd zouden we nooit geweten hebben hoe slecht de veiligheidsvoorzieningen van de Argo en Cronos voor zowel de bestuurders als het deelnemende verkeer zijn," schrijft Latin NCAP-voorzitter Stephan Brodziak in een toelichting.

De Fiat Argo en Cronos zijn niet de enige modellen die recentelijk tijdens veiligheidsproeven van Latin NCAP door de mand vielen. Eerder dit jaar sleepte zowel de in Zuid-Amerika geleverde versies van de Renault (Dacia) Duster, Suzuki Swift en Baleno geen enkele ster binnen.