Nul Latin NCAP-sterren voor Renault Duster en Suzuki Swift

De Zuid- en Midden-Amerikaanse tak van de Global NCAP heeft de Renault Duster en de Suzuki Swift aan gort gereden. Het resultaat van het aan bonken rijden van die twee auto's is echter niet al te positief. Sterker nog, het resultaat is ronduit beroerd. Zowel de Duster als de Swift keren met geen enkele NCAP-ster huiswaarts. In Europa hoeven Duster- en Swift-rijders zich echter geen zorgen te maken.

De Dacia Duster zoals die in de Europese showrooms staat, is in Zuid- en Midden-Amerika in geen velden of wegen te bekennen. De Duster wordt er wegens het gebrek aan merkhistorie van Dacia als Renault verkocht, al betreft dat een optisch minimaal vernieuwde versie van de vorige generatie Duster. De Renault Duster wordt er in standaardtrim, in tegenstelling tot de vorige Dacia Duster in Europa, zonder zijairbags voor hoofd- en borst verkocht. Samen met een tijdens een botsproef veroorzaakt brandstoflek levert dat de auto geen enkele ster op tijdens de meest recente tests van Latin NCAP, de Midden- en Zuid-Amerikaanse tak van Global NCAP. De veiligheid voor volwassen inzittenden werd met 29,47 procent van de maximaal haalbare score beoordeeld, de veiligheid voor kinderen met net geen 23 procent. De Europese versie van de vorige Dacia Duster sleepte tijdens Euro NCAP-tests in 2011 3 sterren binnen.

Ook de actuele generatie Suzuki Swift maakte tijdens de botsproeven van Latin NCAP geen beste beurt. De in standaardtrim aan gruis gereden Swift scoorde tevens geen enkele NCAP-ster. De Suzuki Swift heeft in standaarduitvoering net als de Duster twee airbags, maar geen enkele zijairbag. Daarnaast is ook ESC niet standaard. Ook hier geldt dat de Europese versies dat wél standaard aan boord hebben. De veiligheid voor volwassen inzittenden werd door de NCAP met slechts 15,53 procent van de punten beoordeeld, die van kinderen zelfs met nul procent. De in Europa geleverde Suzuki Swift wist in 2017 tijdens Euro NCAP-tests 3 NCAP-sterren te halen. Met optioneel veiligheidspakket scoorde de auto een rapport met vier NCAP-sterren.

Latin NCAP zegt teleurgesteld te zijn in de resultaten en roept Renault en Suzuki op de standaarduitrusting en de algehele veiligheid van hun auto's snel drastisch te verbeteren. "De absolute basis aan veiligheidsvoorzieningen die in meer volwassen economische markten standaard zijn, zouden ook voor de Midden- en Zuid-Amerikaanse consumenten een basisrecht moeten zijn zonder daarvoor bij te betalen", zo luidt de redenatie van de organisatie.