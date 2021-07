Compacte cross-over populairder dan hatchback?

Het is niet bepaald rustiger geworden in het B-segment. Waar het nog niet heel lang geleden alleen de lage hatchbacks en sedans waren die de prijslijsten vulden, zijn daar in het afgelopen decennium de nodige cross-overs en SUV's bijgekomen. Dat betekent dat de consument meer te kiezen heeft, maar dus ook dat het marktaandeel per carrosserievorm verandert. De cross-over is daarbij een lastige. Ze zijn namelijk dikwijls duurder dan hun traditionele equivalenten in hetzelfde segment, wat bijvoorbeeld ook kan betekenen dat mensen die in een Mégane reden nu overstappen naar een Captur omdat ze de hoge instap fijn vinden. Ter illustratie: in 2018 rolde de Mégane nog 6.690 keer de showroom uit, in 2020 was dat nog slechts 1.919 keer. De compacte cross-over snoept dus vermoedelijk niet alleen maar marktaandeel weg binnen zijn eigen segment, ook al kunnen voormalig Mégane-eigenaren natuurlijk ook kiezen voor een Kadjar of iets vergelijkbaars, of naar één van de concurrerende merken uitwijken.

Om te beoordelen of de compacte cross-over door de jaren heen werkelijk de hatchback verdrijft, hebben we de Nederlandse verkoopaantallen van hatchbacks en compacte cross-overs van de afgelopen drie jaar naast elkaar gezet. Om de selectie overzichtelijk te maken hebben we de tien bestverkochte merken in 2020 die in het B-segment actief zijn meegenomen. Dat betekent dus bijvoorbeeld dat Seat, dat weliswaar goede zaken doet met de Arona, er niet tussen staat. Van de verkoopaantallen staat de procentuele verandering van 2020 ten opzichte van 2018 genoteerd, behalve voor modellen die toen nog niet op de markt waren. Voor de auto-industrie was 2020 een behoorlijk rampjaar, dus de vele dalingen zijn in dat licht bezien niet heel gek.

2018 2019 2020 Stijging/daling (%) Volkswagen Polo 14.676 12.964 8.983 -38,8 T-Cross - 3.644 3.579 -1,8 Kia Rio 2.074 899 721 -65,0 Stonic 1.945 2.081 2.347 20,7 Peugeot 208 6.589 5.144 6.991 6,1 2008 4.489 2.771 4.626 3,1 Renault Clio 12.023 9.056 7.590 -36,9 Captur 7.866 5.733 5.660 -28,0 Opel Corsa 5.865 3.413 8.489 44,7 Crossland X 3.899 6.182 3.530 -9,5 Mokka 1.679 703 1 -99,9 Ford Fiesta 10.903 8.945 6.649 -39,0 EcoSport 2.229 2.510 834 -62,6 Puma - - 2.235 - Skoda Fabia 3.366 3.216 1.933 -42,6 Rapid/Scala 1.273 1.500 1.169 -8,2 Kamiq - 80 1.506 1.782,5 Audi A1 2.104 2.254 1.624 -22,8 Q2 1.526 1.288 1.044 -31,6 Hyundai i20 2.162 1.977 832 -61,5 Kona 2.562 7.153 10.825 322,5 Citroën C3 4.459 3.966 3.095 -30,6 C3 Aircross 2.166 1.696 1.206 -44,3

Wat vooral opvalt is dat de verdeling per merk behoorlijk verschilt, maar dat de cross-over over het algemeen een flink deel van het marktaandeel wegsnoept. Uit het lijstje blijkt eveneens weer dat de Nederlandse koper gevoelig is voor een fiscale stimulans, gezien de populariteit van de Kona, Corsa, 208 en 2008. Bij die verkoopaantallen zijn namelijk ook de elektrische varianten inbegrepen. Daarnaast verving Opel de Crossland X eind 2020 voor de Crossland en kreeg de Mokka een complete make-over, waardoor de verkoopdalingen voor die twee modellen niet heel gek zijn. Hetzelfde geldt voor de Renault Clio en Captur, waarvan in 2019 nieuwe versies het toneel betraden. De introductie van de Skoda Kamiq en de Ford Puma in 2019 maakt dat de cross-overs in 2020 een behoorlijke winst boeken. De orderboeken waren immers al geopend voordat het nieuwe jaar begon.

Wanneer je de verkoopaantallen uit de tabel bij elkaar optelt, ontstaat het bovenstaande staafdiagram. Daaruit blijkt inderdaad dat de B-segment hatchbacks en compacte cross-overs van de tien bestverkochte merken dichter naar elkaar toe zijn gekropen. Daaruit volgt - ondanks een aantal kanttekeningen - dat de compacte cross-over in ons land weliswaar in rap tempo aan populariteit wint en de dominantie van de hatchback in het B-segment afneemt, maar dat hij nog niet populairder is dan de hatchback. Toch lijkt het dankzij de toegenomen focus van autofabrikanten op de cross-over een kwestie van tijd voordat die omslag plaatsvindt. We zijn benieuwd hoe de vlag er volgend jaar bij hangt, maar vooralsnog zijn de traditionele hatchbacks dus nog steeds populairder.