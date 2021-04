Nieuw gezicht voor gefacelifte Seat Arona

De eind 2017 gepresenteerde Arona is Seats inzending voor het segment waarin concerngenoten Volkswagen en Skoda respectievelijk de T-Cross en de Kamiq voeren. De facelift levert de Arona vooral aan de voorkant een nieuwe aanblik op. Zo krijgt elke type een nieuwe, hogere grille én een nieuwe voorbumper. De mistlampen krijgen daarbij - optioneel - een heel prominente plek. Ze zitten voortaan een stuk hoger en meer in het midden van de auto. Ook aan de achterkant is er nieuws. De compacte cross-over krijgt een nieuwe achterspoiler bovenaan de achterruit en onderaan de bilpartij monteert Seat een gewijzigde achterbumper met een diffuserachtig paneel. De modelnaam Arona is voortaan net als bij de Tarraco 'met de hand' uitgeschreven op de achterklep. Verder is het Seat-logo voortaan in twee chroomkleuren uitgevoerd.

Seat introduceert onder meer nieuwe lichtmetalen wielen voor de Arona, maar er is meer interessant nieuws. Zo voegt Seat een nieuwe Xperience-uitvoering aan het internationale leveringsgamma van de Arona toe. Het Xperience-label kennen we onder meer van de vorige generatie Leon én van de Ateca. Deze uitvoering heeft niet alleen standaard ledverlichting rondom, maar ook een met SUV-achtige details volgehangen uiterlijk. De nieuwe Xperience-uitvoering dient overigens ter vervanging van de Xcellence die de Arona juist een luxueuzer uitstraling moest geven. De uitvoeringen Reference, Style en FR keren gewoon weer terug.

Ook het interieur is danig onder handen genomen. De Seat Arona krijgt namelijk een nieuw dashboard dat volgens de Spanjaarden volledig 'soft touch' is en dat dus ook de klant die graag met zijn vingers hard op kunststof oppervlakken drukt tevreden moet stellen. Het is gedaan met het in de middenconsole geïntegreerde infotainmentscherm. In de vernieuwdeArona steekt het display min of meer los uit het dashboard en zit dus meer op de hoogte van het instrumentarium. De infotainmentsystemen zelf zijn overigens ook nieuw, Seat stelt 8,25- en 9,2-inch schermen beschikbaar. Het systeem ondersteunt een draadloze Android Auto- en Apple CarPlay-verbinding en wie "Hola Hola" zegt - echt - kan het systeem vervolgens via spraakcommando's opdrachten geven. De Arona heeft een met leer bekleed stuurwiel, dat standaard is op de Xperience- en FR-versies en dat optioneel is voor de Style-uitvoering. Die Xperience- en FR-uitvoeringen profiteren daarnaast van ledsfeerverlichting rond de nieuwe ventilatieroosters. In deze twee hogere uitvoeringen krijgen de achterpassagiers voortaan ook een verlichte omgeving. De bagageruimte wordt verrijkt met een dubbele bodem en er zitten voortaan vier sjorhaken in de laadruimte.

Er zitten ook nieuwe veiligheidssystemen in de Arona. De cross-over komt voor het eerst beschikbaar met Travel Assist. Ook krijgt de cross-over systemen als Lane Assist, verbeterde Side Assist, automatisch grootlicht en verkeersbordherkenning in z'n mik geschoven.

De internationale motorenlijst begint weer met de 95 pk 1.0 TSI, die altijd is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. Een stap daarboven staat de 110 pk 1.0 TSI die zowel met een handgeschakelde zesbak als met een DSG7-automaat kan worden geleverd. Ook keert de 150 pk 1.5 TSI terug. Eveneens aanwezig op de internationale leveringslijst is de 90 pk 1.0 TGI, die naast benzine ook aardgas (cng) lust. Opvallend: alle dieselmotoren zijn uit het Arona-gamma geschrapt. Die TGI komt niet naar Nederland. De 95 pk 1.6 TDI was sinds begin dit jaar al niet meer in Nederland te krijgen, de 115 pk sversie van diezelfde TDI werd in 2019 al uit de Nederlandse prijslijst geschrapt.

Prijzen en specificaties voor de Nederlandse markt volgen in de aanloop naar de marktintroductie die deze zomer plaatsvindt.