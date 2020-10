Opel Crossland is vernieuwde Crossland X

Terwijl de gloednieuwe Opel Mokka nog volop in de aandacht staat, is z’n wat meer behoudend vormgegeven broertje, de Crossland X, ook vernieuwd. Met de facelift wordt de nu simpelweg Crossland geheten compacte SUV al enigszins meegetrokken in de bij de Mokka debuterende nieuwe ontwerptaal van Opel. De over de hele breedte van de neus lopende ‘Vizor’-grille geeft ‘m een behoorlijk andere aanblik dan voorheen. De hoge grille van voorheen is dus verdwenen, maar de Crossland krijgt er lager in de voorbumper wel een fors smoelwerk voor terug. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat de Vizor-grille helemaal afgesloten is. De koeling moet dus van de opening lager in de neus komen. De ledmistlampen aan de voorzijde zijn ook nieuw. Aan de achterzijde springt op deze foto's vooral het toegevoegde glimmende zwarte vlak tussen de licht gewijzigde achterlichten in het oog. Dat hoort bij het optionele zwarte dak. Een minder contrasterende kleurstelling is ook mogelijk.

In het interieur hoef je overigens geen grote veranderingen te verwachten. Geen schande, want dat ziet er, de Crossland X stamt immers uit 2017, nog steeds fris uit. Het meest opvallend is de nieuwe draaibare rijmodusknop. Het optionele 'IntelliGrip' dat je daarmee bedient, geeft je de keuze uit de modi Normal, Snow, Mud en Sand. Tenslotte kun je er ook ESP mee uitzetten. Het adaptieve tractiecontrolesysteem moet zorgen dat de Crossland op de diverse ondergronden z'n krachten op zo'n manier op de wielen loslaat, dat er zoveel mogelijk grip is. Verder heeft Opel het chassis naar eigen zeggen verbeterd en moet de Crossland mede dankzij nieuwe vering en dempers weer wat scherper aanvoelen. De Crossland wordt verder ook leverbaar als reeds van andere modellen bekende GS-line. Daarmee is de Crossland wat dikker aangekleed, onder andere met 16- of 17-inch zwarte lichtmetalen wielen, adaptieve led-koplampen en sportievere stoelen.

Qua motorkeuze blijft het bij het bekende verhaal van de Crossland X. Dat betekent dat het benzineaanbod begint bij een atmosferische 1.2 met 83 pk, met hoger in de lijn de 1.2 Turbo die met vermogens van 110 en 130 pk leverbaar is. Op dieselvlak is er de keuze uit de 110 en 120 pk sterke 1.5 CDTI. De vernieuwde Crossland maakt begin volgend jaar z'n opwachting in de Opel-showroom. Prijzen maakt Opel binnenkort bekend.