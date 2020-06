'Alfa Romeo komt met elektrische SUV op PSA-basis'

Alfa Romeo Tonale Blik to the Future

Alfa Romeo kampt op dit moment met een vrij beperkt aanbod en zeker op het gebied van alternatieve aandrijving loopt het behoorlijk achter. De fusie tussen FCA en PSA moet een belangrijke aanjager van vernieuwing worden. Er was nog weinig tot niets bekend over wat dat concreet voor Alfa Romeo kan betekenen, maar dat verandert nu. Naar verluidt wordt er gewerkt aan een compacte SUV van het merk op basis van PSA's eCMP-platform. Een volledig elektrisch aangedreven hoogpotige Alfa Romeo ligt in het verschiet. Dat meldt het Britse Autocar, deels op basis van gesprekken met het merk.

Het eCMP-platform wordt bij PSA momenteel gebruikt voor de elektrisch aangedreven varianten van de Peugeots 2008 en 208, de Opel Corsa en de DS3 Crossback. De Alfa Romeo die op deze basis staat, moet naar verwachting in 2022 verschijnen. Men heeft het over een compacte SUV, van ongeveer hetzelfde formaat als de Peugeot 2008. De Franse evenknie van de nieuwe Alfa Romeo kan met zijn 50 kWh accupakket volgens de WLTP-cyclus 310 kilometer ver komen op een volle accu. Een 136 pk sterke elektromotor drijft de voorwielen aan. De auto's van PSA met het CMP-platform zijn uiteraard ook nog gewoon met verbrandingsmotoren leverbaar, dus de kans is groot dat dit ook bij de Alfa Romeo gewoon nog het geval zal zijn.

Alfisten hoeven niet te vrezen dat het een licht aangepaste Peugeot met Alfa-badges wordt, want Alfa Romeo zegt qua ontwerp haar eigen weg te gaan. Denk daarbij aan de Tonale (foto's), waarvan volgend jaar of het jaar erna een plug-in hybride productieversie verschijnt. Verder zal het vermogen van het kleine broertje van de Tonale naar verluidt nog wat hoger komen te liggen dan bij zijn PSA-broertjes en wordt de Alfa waarschijnlijk iets hoger in de markt gepositioneerd.