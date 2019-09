Codering in BMW X7 suggereert komst V12

Een gebruiker van het BMW-forum Bimmerpost is in de codering van zijn X7 gedoken en rakelde daarmee logootjes op van een nog niet-bestaande versie.

Te midden van de tellers op de afbeelding hierboven is ‘X7 M60i’ af te lezen in dezelfde stijl als in de bestaande X7 M50i. Dat zou kunnen verklappen dat er een variant boven de V8-versie komt. Momenteel levert BMW alleen een V12 in de 7-serie: de M760Li. De verwachting is dat de V12 van het Beierse merk op zijn laatste benen loopt. Daarom is het niet ondenkbaar dat BMW nog wat extra geld wil verdienen aan het 6,6-liter grote blok met twee turbo’s.

Niet alleen over BMW’s grootste gaan V12-geruchten: ook betreffende de aankomende Mercedes-Maybach GLS weerklinken woorden over twaalfcilinders in de wandelgangen. Die extra luxe GLS komt nog dit jaar op de markt. Of en wanneer zowel Mercedes als BMW met een opperversie van hun zevenzits SUV’s komen, blijft nog even onduidelijk.