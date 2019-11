Citroën stopt met de WRC

Citroën maakt bekend per direct te stoppen met zijn deelname aan de WRC. De Franse Sébastien Ogier zou eigenlijk nog een jaar achter het stuur van zijn C3 WRC kruipen, maar besloot na een tegenvallend seizoen de Franse handdoek in de ring te gooien en over te stappen naar Toyota. Voor Citroën is de lol eraf.

Een opmerkelijke beslissing, want het merk doet al sinds 2001 mee aan het World Rally Championship. Volgens Citroën zit de autosport ondertussen dan ook “verweven in het DNA van het merk zelf.” Toch ziet het merk geen heil in een nieuw seizoen nadat Ogier recent bij het merk vertrekt. Met enkel Esapekka Lappi nog in het team, trekt het merk toch de stekker uit het kampioenschap. CEO Linda Jackson laat weten dat er geen andere keuze is. “We overwegen geen nieuw seizoen zonder Sébastien achter het stuur.”

Hoewel het een rigoureuze beslissing is, komt het niet geheel uit de lucht vallen. Het merk zou in 2021 eigenlijk al stoppen met zijn deelname aan de WRC, want tegen die tijd wordt het verplicht om met hybride aandrijflijnen deel te nemen. Citroën heeft toen al aangegeven dat niet te willen doen.

Het Franse merk is één van de succesvolste merken in de WRC. In totaal sleepte het merk 102 overwinningen in de macht met in totaal acht wereldtitels. Vooral tussen 2005 en 2012 ging het goed toen coureur Sébastien Loeb titel na titel binnensleepte.

Er is ook goed nieuws, want Citroën heeft in één klap een deel van zijn marketingbudget over. Deze wordt ingezet voor reeks nieuwe elektrische modellen die vanaf 2020 wordt gepresenteerd.