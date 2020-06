Dit is de gloednieuwe Citroën C4

Na een wel heel korte teasercampagne trekt Citroën nu dus spontaan het onthullingsdoek van de gloednieuwe C4. Zoals verwacht, slaat het Franse merk een geheel nieuwe weg met de bekende modelnaam in. Het oude hatchback-ontwerp wordt voor een groot deel afgeschud en maakt plaats voor een meer opgehoogde koets. Net als het eerste type C4 Coupé krijgt deze nieuwe generatie C4 een schuin aflopende daklijn die uitkomt bij een zeer bijzondere bilpartij. De achterkant laat zich zoals eerder gedacht wat lastig omschrijven. Een brede achterspoiler breekt de achterruit optisch en komt vervolgens met bijzondere lijnen samen met de hooggeplaatste achterlichten. De voorkant vertoont een meer bekend gezicht: een smalle led-strip wordt bijgestaan door grote losstaande koplampen. Een soort X-vormige sierstrip verbindt alles met elkaar.

Ook de binnenkant wordt aan het publiek gepresenteerd. Een groot centraal scherm voor de multimedia loopt aan een kant schuin af en krijgt gezelschap van een digitaal dashboard achter het stuurwiel. Niet alle functies worden in het centrale scherm verstopt, want de klimaatregeling krijgt een eigen afdeling in de middentunnel met tastbare knoppen. Het grote head-up display is naar alle waarschijnlijkheid optioneel.

Hoewel Citroën de auto van voor tot achter laat zien, bewaren de Fransen toch nog iets voor de echte première. Over specificaties wordt namelijk nog niets losgelaten. Zoals we weten komt er naast een reguliere C4 op benzine en diesel een volledig elektrische ë-C4 (de groenblauwe op de foto's), maar daarover laat Citroën nog geen details los. Op 30 juni weten we als het goed is meer. Citroën laat al wel weten dat de auto in de tweede helft van dit jaar op de markt verschijnt.