‘Citroën C4 Cactus krijgt geen opvolging’

Iedereen die zijn hart heeft verloren aan de Citroën C4 Cactus kan maar beter alvast een bak chocolade-ijs inslaan, want we hebben treurig nieuws: de huidige eerste generatie krijgt naar verluidt geen opvolger.

Citroëns productmanager Xavier Peugeot zou dit tegen het Britse Top Gear Magazine hebben gezegd. Peugeot, we snappen de verwarring, heeft gezegd dat de vervanger van de huidige Cactus in de maak is, maar dat het om een geheel andere auto gaat. De naam ‘Cactus’ zou dan ook in de vriezer eindigen. We hoeven volgens de productmanager echter niet te treuren, want het belooft wederom een speciaal ontwerp te worden. “We gaan weer een poging doen om een auto neer te zetten die anders is dan zijn concurrenten.” Een nieuwe Citroën C4 zou voor volgend jaar op de agenda staan, de nieuwe hippe versie verwachten we iets later.

Citroën verraste vriend en vijand in 2014 met de komst van de C4 Cactus. Een auto die zich in geen hokje liet duwen, maar die na zijn facelift vorig jaar beduidend minder spannend werd. Zo verdwenen de iconische stootkussens en werd de Cactus wat ‘normaler’. De verkoopteller in ons land staat op ruim 17.000 stuks met 2015 als beste verkoopjaar met 7.050 exemplaren.