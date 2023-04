Citroën Acadiane (1985) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Het is haast schandalig, maar het is alweer bijna acht jaar geleden dat er voor het laatst een Citroën Dyane in 'In het Wild' verscheen. Dat moeten we even rechtzetten en dat doen we met de besteller, de Acadiane.

We geloofden haast onze ogen niet toen we ontdekten dat de laatste (en enige, nota bene) Citroën Dyane in 'In het Wild' alweer bijna acht jaar geleden acte de présence gaf. Nou horen Dyanes ook niet bij de zeldzaamste klassiekers in ons land, maar onderhand mag er wel weer eens eentje in de spotlights. De keuze valt op deze onlangs door AutoWeek-forumlid 'D oh' gespotte lichtblauwe Acadiane. Geen reguliere Dyane, maar een bestelauto.

De Acadiane is eigenlijk een afgeleide van een afgeleide, want de Dyane stamde immers al af van de Citroën 2CV. Met zijn wat modernere voorkomen en hatchbackklep moest de Dyane (ondanks zijn nog altijd bescheiden technische basis) ietsje hoger in de markt zorgen dat mensen die de modernere Renault 4 verkozen boven de 2CV toch weer terugkwamen bij Citroën.

Dat juist van deze 'luxere' 2CV-broer uiteindelijk ook nog een besteller kwam, is best bijzonder. De 2CV bleef namelijk gewoon als goedkoper alternatief leverbaar naast de Dyane. Wilde je in die hoek van autoland een besteller, dan kon je al gaan voor de 2CV Fourgonnette. Juist bij zo'n puur utilitaire variant zou je zeggen dat het uiterlijk niet heel relevant is en toch zag Citroën tien jaar (!) na het verschijnen van de Dyane nog wat markt in een bestel-Dyane. Zodoende verscheen in 1977 de Acadiane. Uiteindelijk kreeg zijn komst enige logica toen de 2CV Fourgonnette het op de drempel van de jaren 80 voor gezien hield en de Acadiane onderaan het Citroën-aanbod het bestelrijk voor zich alleen kreeg.

De Acadiane, waarvan de naam een samenvoeging van AK (Citroëns interne benaming voor een langere bestelversie op 2CV-basis) en Dyane was, bleef nog tot 1987 in productie. Hij overleefde daarmee de reguliere Dyane, die in 1983 het veld ruimde. Het exemplaar op deze foto's is dus een behoorlijk 'late', met bouwjaar 1985. Je kunt je er iets bij voorstellen dat ook de modernere Dyane, zeker met zo'n duidelijk uit een ander tijdperk stammende opbouw achterop, er in dat jaar al behoorlijk verouderd uitzag. Mogelijk heeft het aantrekkelijke kostenplaatje de eerste eigenaar weten te overtuigen. Wat de reden ook was; het was vast een goede koop, want anders was de Acadiane er waarschijnlijk allang niet meer geweest. Een werkpaard is het vermoedelijk al een tijdje niet meer, dat scheelt. Hij ziet er zo op basis van de foto's keurig uit en wordt nu al bijna 14 jaar gekoesterd door dezelfde eigenaar.