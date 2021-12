Chinese fabrikant komt met bizarre vierdeurs Corvette-kloon

Even terugspoelen naar september 2020. Toen presenteerde het Chinese Songsan Motors tijdens Auto China de ietwat ongelukkig geheten SS Dolphin. De SS Dolphin had niet alleen een eigenaardige naam. Het was namelijk een regelrechte imitatie van de tweede serie van de eerste generatie Chevrolet Corvette zoals die tussen 1958 en 1962 te koop was. Songsan's jolige dolfijnauto is er als coupé en als cabriolet, vrij historisch verantwoord. Het bedrijf heeft ook een vierdeursversie van de SS Dolphin in het vat zitten.

Op deze wat amateuristisch ogende patenttekeningen is namelijk een tot vierdeurs sedan omgetoverde versie van de SS Dolphin te zien. De vierdeursversie lijkt opvallend genoeg een kortere neus te krijgen dan zijn tweedeurs broertjes, ongetwijfeld zodat Songsan de wielbasis van de SS Dolphin niet aan heeft hoeven passen. We mikken erop dat de vierdeurs SS Dolphin net als de reeds bestaande carrosserievarianten ervan een plug-in hybride aandrijflijn krijgt. Die aandrijflijn bestaat uit een geblazen 1.5 benzinemotor, een elektromotor en een 16 kWh accu. De tweedeurs-Dolphins moeten zo'n 90 tot 100 kilometer elektrisch kunnen rijden en zijn in staat om in zo'n 6 tellen naar een snelheid van 100 km/h te schieten.

Songsan Motors steekt overigens niet onder stoelen of banken dat de SS Dolphin wel erg op de Corvette C1 lijkt. Zo heeft het op zijn website diverse foto's staan waarop het origineel te zien is. Songsan heeft verder onder meer een op de Volkswagens T1/T2 lijkende MPV in de aanbieding. Lekker allemaal met een knipoog dus.