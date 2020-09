Chinese Corvette C1 als plug-in hybride

De ietwat ongelukkig geheten SS Dolphin is een 4,8 meter lange, 1,85 meter brede en in totaal 1,39 meter hoge moderne klassieker. Althans, dat is wat de Chinese fabrikant Songsan Motors graag wil dat je vindt. De nieuwkomer lijkt namelijk wel héél sterk op de eerste generatie Chevrolet Corvette, en dan in het bijzonder de tweede serie zoals die tussen 1958 en 1962 op de menukaart stond. Met dubbele koplampen dus. Ook handig: er is niet alleen een open versie van beschikbaar, Songsan levert ook een SS Dolphin met een vast dak!

Hoewel de SS Dolphin vanbuiten oogt als een klassieker, gaat er vanbinnen én onderhuids moderne techniek schuil. De binnenkant is op het oog vrij retro vormgegeven, maar met z'n digitale instrumentarium en digitale display bovenop het dashboard is de SS Dolphin toch echt een kind van deze tijd. Nog opvallender is de aandrijflijn van de SS Dolphin, het is namelijk een plug-in hybride! Volgens Chinese media gaat er onder de kap een 1,5-liter grote geblazen viercilinder schuil, een machine die is gekoppeld aan een elektromotor. Het accupakket heeft een inhoud van 16 kWh, volgens Chinese media goed voor een wel erg ambitieus elektrisch bereik van 90 tot 100 kilometer. Het systeemvermogen is niet bekend, maar volgens de website van Songsan schiet de SS Dolphin in 4,9 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Een waarde die de oer-'Vette met zijn achtcilinders uiteraard nooit heeft kunnen scoren.

Songsan heeft ogenschijnlijk ook nog een wel heel sterk op de Volkswagen T1 lijkende auto (foto's 15 en 16) op de menukaart staan die gezien de tekst op z'n snuit Summer heet. Over deze opvallende nieuwkomer is verder helaas vooralsnog weinig bekend. Naar Nederland komt het opvallende Chinese spul in ieder geval niet, maar het levert wel fraai kijkvoer op!