China geeft Nederland de schuld van de "onrust en chaos" in de wereldwijde halfgeleiderproductie en aanvoerketen van chips voor de auto-industrie. Die is ontstaan doordat de Nederlandse overheid Nexperia in beslag heeft genomen, zegt het Chinese ministerie van Handel.

Het Chinese ministerie dringt er bij de Nederlandse regering op aan zich niet langer te bemoeien met interne aangelegenheden van bedrijven en een constructieve oplossing te vinden voor de situatie met betrekking tot Nexperia, een onderdeel van het Chinese Wingtech. Volgens het ministerie heeft de Nederlandse overheid geen "constructieve houding en acties" getoond, waardoor de wereldwijde crisis in de toeleveringsketen van chips is geëscaleerd ondanks de "redelijke eisen" van China.

Nederland en China zijn in een politiek conflict verwikkeld rond Nexperia. Den Haag heeft het bedrijf onder curatele gesteld om te voorkomen dat technologie en intellectueel eigendom van Nexperia's Europese deel naar China zouden weglekken. Daarop blokkeerde Beijing de export van chips van Nexperia vanuit China. Afgelopen zaterdag werd bekend dat die exportban is opgeheven. De chips van Nexperia worden gebruikt in de autoproductie en het exportverbod leidde tot chiptekorten in de autosector. Nexperia China, de Chinese tak van de chipmaker, zei zondag dat er voldoende voorraden zijn voor een "betrouwbare" levering van chips.

Het Chinese ministerie van Handel benadrukte dinsdag dat China de rechten en belangen van zijn bedrijven zal beschermen en zich zal inzetten voor het stabiliseren en waarborgen van een "soepele werking van de wereldwijde aanvoerketen van chips". Het ministerie dringt er bij Nederland ook op aan een "verantwoordelijke houding" aan te nemen en met China "samen te werken".