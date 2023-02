Chevrolet Trailblazer: niet meer wat het was

De Chevrolet Trailblazer ken je misschien nog wel als het model dat tot 2006 in Nederland werd verkocht en waar nota bene Saab in de vorm van de 9-7X ook een versie van leverde. Anno 2023 is de Chevrolet Trailblazer een compactere cross-over en dat model heeft nu een vernieuwd front gekregen.

Chevrolet levert internationaal een hele reeks cross-overs en SUV's, auto's die zo nu en dan elkaar overlappen en die soms zelfs in naam op elkaar lijken. De Chevrolet Blazer en Trailblazer lijken wat naamgeving betreft op elkaar, maar staan niet op gelijke voet. Als we de elektrische Bolt EV en Bolt EUV even vergeten, begint het hoogpotige leveringsgamma van Chevrolet in zijn thuisland met de Trax, een auto die binnenkort vervangen wordt een de elders Seeker geheten nieuwe Trax. Een stapje daarboven staat de Chevrolet Trailblazer die in dit artikel de hoofdrol speelt, een auto die in oplopende volgorde van grootte de Equinox, Blazer, Traverse, Tahoe en Suburban boven zich moet dulden.

De Chevrolet Trailblazer lijkt in de pikorde dus een klein model, maar met zijn lengte van 4,41 meter is hij alsnog vergelijkbaar met auto's als de Nissan Qashqai. De huidige Trailblazer draait mee sinds 2019 en krijgt een vernieuwd front aangemeten. De led-dagrijverlichting is nóg platter dan voorheen en daarmee lijkt de Trailblazer aansluiting te vinden bij auto's als de reeds aangekondigde elektrische Equinox EV en Blazer EV. De daadwerkelijke koplampen zitten een verdieping lager en zijn net als de bumper waarin ze zijn gehuisvest anders van vorm. De nieuwe vormgeving van de bumper brengt ook een andersvormige grille met zich mee en ook het zilveren sierstuk ertussen is vernieuwd. Aan de achterzijde blijven de wijzigingen beperkt tot de komst van een nieuwe achterbumper en achterlichten met een nieuwe indeling.

Meer nieuws vinden we ín de Trailblazer. Het complete dashboard is namelijk nieuw. In het nieuwe binnenste vormen het digitale instrumentenpaneel en het infotainmentscherm visueel min of meer één geheel met elkaar, al heeft de digitale klokkenwinkel wel een overkapping.

In 2022 verkocht Chevrolet in de Verenigde Staten bijna 61.000 exemplaren van de Trailblazer. Hij is er te krijgen met een 137 pk sterke 1.2 turbomotor en met een 1.3 die het tot 155 pk schopt. Die machines zijn allebei driecilinders. Ook buiten de Verenigde Staten verkoopt Chevrolet de Trailblazer, onder meer in China.