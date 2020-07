Ook Chevrolet Trailblazer onder het mes

Chevrolet stelde vorig jaar in China de nieuwe Trailblazer gelijktijdig met de nieuwe Tracker aan de wereld voor. Die cross-over is nog splinternieuw, maar dat geldt in mindere mate voor de Trailblazer die Chevrolet in onder meer Zuid-Amerika verkoopt. Die Trailblazer is in feite de SUV-versie van de daar verkochte S10 pick-up. Die S10 werd zojuist bijgepunt en nu is ook de vernieuwde Trailblazer aan de wereld voorgesteld.

De Trailblazer deelt zijn technische basis met de S10, een pick-up die net als zijn optisch afwijkende Noord-Amerikaanse Colorado-broer op Isuzu-leest is geschoeid. Het mag geen verrassing heten dat ook de Trailblazer het nieuwe S10-gezicht krijgt aangemeten. De in Brazilië geproduceerde Trailblazer heeft dus ook het nieuwe front waarbij een nieuwe bumper en een fiks grotere grille - compleet met uitgeschreven merknaam erin - bepalend zijn voor het aangezicht. Net als bij de S10 het geval was, profiteert de zo'n vijf meter lange SUV van de komst van een nieuw infotainmentsysteem. Op de motorenlijst staat een 2.5 Flex-machine die zowel benzine als ethanol lust. Dieselen kan met een 2.8 turbodiesel.

Voor deze Trailblazer geldt net als voor de bijgewerkte S10 dat hij niet naar Nederland komt. De voorganger van deze Trailblazer stond overigens wél op de Nederlandse prijslijst.