Chevrolet Trax: groter en goedkoper

Chevrolet presenteert in de VS een nieuwe Trax. Dat is voor ons toch nog een beetje relevant, want een eerdere Chevrolet Trax was ooit ook kortstondig in Nederland leverbaar.

Als deze nieuwe Trax je bekend voorkomt, is dat niet gek. De auto werd namelijk eerder in China gepresenteerd als Chevrolet Seeker. Deze Trax is niets meer of minder dan de Amerikaanse versie van dat model en onderscheidt zich vooral als het gaat om de verplichte verlichtings-verschillen. Ook zijn er wat andere uitvoeringen. Chevrolet levert de Trax in de VS bijvoorbeeld ook als RS, een wat sportiever aangeklede variant. De groene auto op de foto’s is een Activ, die juist wat ruiger moet ogen.

Laat je daardoor niet in de luren leggen, want zo’n Trax is een bescheiden type. Ten opzichte van zijn voorganger, die al in 2013 werd gelanceerd, groeit hij wel flink. De nieuwe Trax is weliswaar lager dan de oude, maar ook flink langer. Hij strekt zich uit over zo’n 4,54 meter en is daarmee ook langer dan de Chevrolet Trailblazer, een andere compacte Chevrolet-SUV. Toch is hij voordeliger, want Chevrolet zet de Trax in de VS opnieuw als een echte ‘value-for-money’-propositie neer. De auto wordt dan ook aangedreven door een uiterst bescheiden, 1,2-liter driecilindermotor. Die is opmerkelijk genoeg kleiner dan de 1,5-liter viercilinder die de Seeker in China heeft, en sowieso voor Amerikaanse begrippen bijzonder klein. Het blokje levert 137 Amerikaanse ‘hp’ en is gekoppeld aan een zestrapsautomaat. De nieuwe Chevrolet Trax is in de VS leverbaar vanaf 21.495 dollar, ofwel dik 22 mille in euro's.

De Chevrolet Trax was in 2013 en 2014 ook in Nederland leverbaar, maar is toch een echte zeldzaamheid. In totaal verkocht Chevrolet er volgens onze gegevens 151, dus maak gerust een foto als je zo’n Trax ziet. De Trax verscheen vlak voordat het merk Chevrolet het in Europa voor gezien hield en mensen gaven in de praktijk kennelijk de voorkeur aan tweelingbroertje Opel Mokka X. Juist: deze Trax is in feite de GM-opvolger van de eerste Opel Mokka. Die Opel werd in Europa opgevolgd door een nieuwe, in samenwerking met (toen nog) PSA ontwikkelde Mokka, die opvallend genoeg juist flink kleiner was dan de eerste generatie.