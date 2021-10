Chevrolet Corvette Z06: sterkste turboloze V8 ooit

Tot Chevrolet met een oppermachtige ZR1-variant van zijn huidige halo car komt maakt deze splinternieuwe Z06 in Corvette-land de dienst uit. De vorige generatie Chevrolet Corvette Z06 had dezelfde V8 als de reguliere Corvette, al werd die achtcilinder voor de Z06 van een supercharger voorzien die het vermogen naar 650 pk tilde. Chevrolet pakt het met de nieuwe Corvette allemaal net even anders aan. Dat deed het The General al door de V8 niet in de neus zoals bij de Corvette gebruikelijk, maar achter de voorstoelen te leggen. In de nieuwe Corvette Z06 is die achtcilinder ook nog eens een maatje kleiner dan in de instap-Corvette en heeft hij ook nog eens geen supercharger en zelfs geen turbo. Hoe zit dat?

Plat

De Corvette Z06 heeft een 5,5-liter atmosferische V8, e die dus 0,7-liter kleiner is dan de 6.2 V8 in de reguliere Corvette. De 5.5 V8 in de Z06 is echter de machine uit de C8.R, de raceversie van de Corvette die sinds vorig jaar op diverse Amerikaanse circuits in actie is te zien. Die 5.5 V8 heeft een flat-plane krukas, die in theorie minder trillingsvrij loopt dan een gebruikelijk exemplaar, maar die wel hoge toerentallen mogelijk maakt. In supercarland bepaald niets nieuws, maar in Corvette-contreien ongekend.

Sterkste atmosferische V8

De 5.5 V8 jankt door tot maar liefst 8.600 tpm en geeft pas bij 8.400 tpm zijn maximale vermogen van 670 pk vrij. Het maximum koppel van 623 Nm wordt bij 6.300 ontketend. Chevrolet weet een lekkere titel binnen te slepen. De V8 van de Corvette Z06 gaat namelijk de geschiedenisboeken in als de sterkste atmosferische achtcilinder ooit in een productiemodel. Zetten we daar de reguliere Corvette naast, dan vallen de verschillen op. Die is in beginsel namelijk 497 pk en 630 Nm sterk en geeft die pk's en Nm's bij lagere toerentaller vrij (6.450 tpm en 5.150 Nm). De achttraps automaat van de Z06 heeft daarbij kortere bakverhoudingen dan die van de reguliere Corvette, de Stingray. Waarom de Z06 geen supercharger of turbo heeft? Volgens Chevy om de doodeenvoudige reden dat een atmosferische motor directer op het gaspedaal reageert.

Niet alleen de V8 van de Corvette Z06 is afgekeken van racebroertje C8.R. In feite is de Corvette Z06 een voor straatgebruik geschikte variant van die racer. De Z06 is 9,4 centimeter breder dan de reguliere types, onder meer om plaats te maken voor achterbanden met een breedtemaat van 345. De grotere breedte is direct benut, de Z06 heeft namelijk forsere koelopeningen aan de zijkanten. Natuurlijk kan sportiever ogend bumper- en spoilerwerk rondom niet ontbreken. De reguliere Corvette Stingray heeft aan weerszijden van zijn achterste twee uitlaatpijpen, de nieuwe Z06 heeft in het midden vier stortkokers zitten.

Z07

De Z06 staat voor op 20-inch lichtmetaal terwijl de achterste exemplaren een diameter hebben van 21 inch. Het zijn de grootste wielen die Chevy ooit onder een Corvette heeft geschroefd. Tegen meerprijs levert Chevrolet overigens lichtgewicht koolstofvezel wielen. Achter die wielen houdt zich grotere en krachtigere remmerij schuil en het onderstel van de Z06 is natuurlijk een tandje straffer afgesteld. Op de optielijst komen we onder meer het Z07 Performance-pakket tegen met extra heftig spoilerwerk, goed voor extra neerwaartse druk. Chevrolet maakt de Z07 een tandje straffer en geeft hem niet alleen koolstofkeramische remmerij van Brembo, maar ook Michelin Cup 2 ZP-banden. Goed nieuws, de Corvette Z06 is er ook als Convertible.

Komt de Corvette Z06 naar Nederland? Ongetwijfeld, maar ook de reguliere versie is hier nog niet officieel verkrijgbaar. Daarover later meer.