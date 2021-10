Chevrolet Corvette in Europa minder sterk

Goed nieuws voor Corvette-liefhebbers. De huidige Chevrolet Corvette Stingray krijgt ook Europees asfalt onder zijn wielen. Voor wie elke pk belangrijk is, is er ook minder goed nieuws. In Europa is de eerste Corvette met middenmotor minder krachtig dan in de Verenigde Staten.

De medio 2019 gepresenteerde achtste generatie Chevrolet Corvette brak op een belangrijk vlak met al zijn voorgangers. Chevrolet's sportieve vlaggenschip kreeg de motor voor het eerst sinds de lancering van de eerste Corvette in 1953 niet voorin, maar achter de voorstoelen. Die krachtcentrale is geheel volgens Corvette-traditie weer een grote achtcilinder, een 6,2-liter grote V8 die in de de Verenigde Staten 497 pk en 630 Nm naar de achterwielen stampt. Vink je als Amerikaanse consument het optionele Z51-pakket aan, dan krijg je onder meer een aangepast uitlaatsysteem waarmee het vermogen toeneemt tot 502 pk en 637 Nm. Tijdens de homologatie van de Corvette voor de Europese markt, zijn helaas wat pk's en Nm's verloren gegaan.

De Chevrolet Corvette die Chevrolet in Europa levert, is standaard voorzien van het Z51-pakket en is derhalve voorzien van het uitlaatsysteem dat de auto een paar pk's extra geeft. Zelfs met het Z51-pakket is de Europese 'Vette minder sterk dan de Amerikaanse basisversie versie zonder Z51-extraatjes. De Chevrolet Corvette is met Z51-impuls in Europa namelijk 482 pk en 613 Nm sterk. Dat is natuurlijk absoluut niets om je voor te schamen, met dat vermogen lanceert de Corvette zich namelijk in 3,5 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Z'n topsnelheid: een bepaald niet misselijke 296 km/h.

In de Verenigde Staten is de Corvette leverbaar in uitrustingsniveau's 1LT, 2LT en 3LT, maar in Europa wordt de 1LT niet geleverd. De 2LT heeft standaard zaken als een head-updisplay, navigatie, een uitgebreid audiosysteem van Bose met 14 luidsprekers, een achteruitrijcamera en verwarmbare en ventileerbare stoelen. Ongeacht of je voor de 2LT of 3LT gaat, heb je dus het Z51 Performance Pack. Daarin zit niet alleen het al genoemde uitlaatsysteem, maar ook handmatig verstelbare veren, Brembro-remmerij met grotere schijven, aerodynamische extraatjes, extra luchtinlaten in de voorbumper, een elektronisch sperdifferentieel en Michelin Pilot Sport 4S-banden. Een systeem dat de neus van de Corvette tot een snelheid van 38 km/h met maximaal 5 centimeter opbeurt om drempels fatsoenlijk te kunnen nemen, is optioneel.

Chevrolet levert de Corvette Stingray niet alleen als Coupé, maar ook als Convertible. De Corvette heeft in Duitsland een vanafprijs van €93.400. In Nederland, waarover later meer, komt daar in ieder geval nog een flinke smak geld bovenop.