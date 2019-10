Dít is de Chevrolet Corvette Stingray Convertible

Medio dit jaar rukte Chevrolet in één vloeiende beweging het doek van de nieuwe Chevrolet Corvette Stingray én vans diens opengewerkte broertje. Die laatste was op dat moment echter nog niet productierijp, maar de Corvette Stingray Convertible die Chevrolet vandaag presenteert, is dat wél!

Bij de meest recente generatiewissel ruilde de Corvette zijn in de neus geplaatste V8 om voor een exemplaar dat achter de voorstoelen ligt. Een primeur in Corvette-land. Wat niet verandert, is het gegeven dat er wederom een opengewerkte variant van komt. Die Chevrolet Corvette Stingray Convertible is vandaag gepresenteerd.

Interessant gegeven: de nieuwe Corvette is in de basis ontwikkeld als Convertible en dat is de reden dat de reguliere versie over een handmatig verwijderbare hardtop beschikt en deze écht open versie een elektronisch wegklapbaar exemplaar heeft. Het dakje, dat door middel van zes elektromotoren in beweging wordt gebracht, laat zich in 16 tellen bij een snelheid van maximaal 48 km/h openen of sluiten. Het achterdek van deze Convertible is designtechnisch duidelijk anders dan het exemplaar van de reguliere Corvette. Het dak is standaard in carrosseriekleur gespoten. Een Carbon Flash-kleurig exemplaar is optioneel leverbaar.

Aan de V8 verandert verder niets en dat betekent dat ook deze Corvette Stingray Convertible over een 495 pk en 636 Nm sterke achtcilinder beschikt die achter de voorstoelen ligt. Daarmee schiet de auto, die altijd is gekoppeld aan een achttraps automaat met dubbele koppeling, in zo'n drie tellen naar een snelheid van 100 km/h. In de Verenigde Staten is de Convertible zo'n 7.500 dollar duurder dan de reguliere nieuwe Corvette en dat zou betekenen dat de open Vette voor omgerekend nog geen € 62.000 in de orderboeken komt te staan.