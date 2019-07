Dít is de nieuwe Chevrolet Corvette Stingray!

De in 2013 gepresenteerde uitgaande Corvette (C7) wordt opgevolgd door een auto die voor een revolutie in Corvette-land zorgt. Chevrolet heeft de krachtcentrale van de Corvette sinds de lancering van de eerste generatie in 1953 immers voorin onder een lange motorkap verstopt, maar bij deze nieuwe achtste generatie ligt die achtcilinder achter de voorstoelen.

Hart

De achtcilinder, met cilinderuitschakeling, heeft een inhoud van 6,2 liter en levert in de basis 495 pk en 637 Nm. Het maximum koppel wordt bij 5.150 tpm vrijgegeven. De nieuwe Corvette is daarbij vooralsnog alleen met een automatische achttraps automaat met dubbele koppeling leverbaar. De Corvette kennende, komen er de komende jaren diverse varianten bij. Mogelijk zitten daar varianten bij met meer vermogen en misschien ook wel met een handbak. Hoe dan ook, de Corvette Stingray die nu is getoond, moet een sprintje vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h - met launch control - in minder dan 3 tellen afleggen en dat maakt deze versie al tot de snelst sprintende Corvette ooit. Het wagengewicht ligt in de basis op 1.530 kilo en de auto is in de standen Weather, Tour, Sport en Track te rijden. Nieuw zijn de rijmodi MyMode en Zmode. In MyMode kun je diverse parameters zelf instellen, waar Zmode nog een stapje verder gaat en je ook toegang geeft tot het instellen van de bak en motor.

Exterieur

Hoewel de koets van de nieuwe Corvette met name aan de achterkant elementen bevat die de bekende Corvette-sfeer ademen, is het exterieur ongetwijfeld schokkend voor de liefhebber van de oude 'Vettes. Uiteraard zijn de verhoudingen van deze nieuwkomer anders dan je van de modelreeks gewend bent. De neus is korter, de kont langer. Chevrolets supercar meet 4,63 meter in de lengte en daarmee is-ie zo'n 13 centimeter langer dan zijn voorganger. Daarnaast is de nieuwe Corvette 1,93 meter breed en slechts 1,23 meter hoog. Tussen de voor- en achteras bevindt zich een afstand van 2,72 meter. Standaard heeft de Corvette een verwijderbaar dakpaneel, waarmee de auto in feite een targa is.

Chevrolet belooft dat de nieuwe generatie Corvette een betere gewichtsverdeling heeft dan zijn voorganger en dat het stuurgevoel veel directer is, onder meer omdat de bestuurder dichter op de vooras van de auto zit. Hoewel Chevrolet met de Corvette mikt op een auto die supercarprestaties levert, moet-ie ook dagelijks inzetbaar zijn en dat betekent: comfortverhogende zaken. De elektrisch bedienbare stoelen hebben een geheugenfunctie, het stuurwiel is verwarmbaar, de 'Vette heeft een bandenspanningssensor, is leverbaar met een 10 of met een 14 speakers tellend audiosysteem van Bose en ga zo maar door.

Met een optionele lift-kit is de neus van de auto tijdelijk 4 centimeter hoger van de weg te krijgen, handig voor drempels. Het systeem is gekoppeld aan gps en is in te stellen om tot 1.000 locaties te onthouden waar het vervolgens automatisch in werking treedt. Ook het eerder genoemde launch control is samen met zaken als een elektronisch sperdifferentieel, een achterspoiler die tot 180 kilo aan downforce genereert en Magnetic Ride Control op de optielijst te vinden.

Z51

Chevrolet presenteert direct het Z51 Performance Package, een optionele set onderdelen die onder meer bestaat uit een beter koelsysteem, grotere remschijven en een sportuitlaatsysteem.

Interieur

De uitgaande Corvette was onder andere vanbinnen een verademing ten opzichte van zijn voorganger. Het interieur werd namelijk niet alleen designtechnisch, maar ook kwalitatief naar een hoger plan getild. Het in diverse kleuren leer leverbare binnenste van deze nieuwe Corvette is duidelijk als Corvette-cockpit herkenbaar, maar Chevrolet zet de stijgende lijn die het de afgelopen jaren met de Corvette liet zien gewoon door. De gebruikte materialen moeten hoogwaardiger zijn en het geheel is naar 'Vette-maatstaven volgestopt met moderne technologie. Leuk weetje: ten opzichte van de vorige Corvette zit je in deze nieuwe generatie 42 centimeter meer naar voren.

Achter het aan zowel de onder- als bovenzijde afgeplatte tweespaaks(!) stuurwiel zien we een 12-inch digitaal instrumentarium en ook aan de rechterzijde daarvan zien we een digitaal display. Dat aanraakscherm hoort bij het infotainmentsysteem. De bestuurder en de bijrijder worden van elkaar gescheiden door een forse middentunnel. Opvallend zijn verder de brede armsteunen in de portieren en de dunne, met knopjes volgepropte 'brug' naast de al genoemde middentunnel. Met deze dunne knoppenbatterij zijn zaken als de temperatuur en de ventilatie te regelen. De bijrijder kijkt uit op een stel dunne ventilatieroosters. Ook in de uitgaande Corvette had de bijrijder niets dan uitstroomopeningen om naar te staren. Zowel in de neus als achter de achtcilinder kun je bagage kwijt. Het totaal aantal liters ligt op 357, genoeg voor twee golftassen.

De nieuwe 'Vette loopt later dit jaar in GM's Bowling Green Assembly-fabriek voor het eerst van de band. Leuk nieuws voor onder andere de Engelsen: voor het eerst in de geschiedenis van de Corvette wordt hij ook af fabriek in rechtsgestuurde vorm beschikbaar.

Geschiedenis Corvette met middenmotor

Hoewel de Corvette zijn motor altijd voorin heeft gehad, heeft Chevrolet de afgelopen decennia diverse experimentele auto's en studiemodellen getoond die de motor achter de voorstoelen hadden liggen. Een daarvan was de in 1959 gepresenteerde CERV-I, een experimentele racer die optisch weinig te maken had met een 'Vette (foto 19). Vijf jaar later werd een experimentele LeMans-achtige racer getoond in de vorm van de CERV-II, maar dat heeft verder geen productiemodel tot gevolg gehad (foto 20).

Concreter werd het vier jaar later, in 1968, met de XP-880, een showauto waar duidelijk lijnen van de toen actuele Corvette C3 waren verwerkt (foto 21). De XP-880 kreeg in 1970 navolging in de vorm van de XP-883 (foto 22), een prototype waarvan de ontwikkeling de nek werd omgedraaid door de oliecrisis. We blijven nog even in de jaren zeventig, want 1973 was het jaar waarin de XP-897 GT werd gepresenteerd. Deze in Frankfurt gepresenteerde concept-car was een voorbode van een kleiner Corvette-achtig model met middenmotor, om precies te zijn een wankelmotor was (foto 23). Een aantal jaar later, in 1977, schoof Chevrolet een auto met vergelijkbare opzet naar voren: de Aerovette (foto 24). Deze creatie had vleugeldeuren, een strak getekende koets én een wankelmotor met vier rotors. Ook dit project is vanwege kostenbesparingen nooit verder gekomen dan één showauto.

Welkom in de tweede helft van de jaren tachtig, een periode vol knotsgekke studiemodellen, waaronder de in 1986 in Detroit getoonde Corvette Indy (foto 25). Deze gelikt gelijnde en opvallend ronde showauto was een eenzitter met een bizarre, door Lotus ontwikkelde 2,6 liter grote biturbo-V8 achter de voorstoelen, al zijn er ook twee exemplaren met achtcilinders gebouwd. Dit studiemodel was volgestopt met zaken als een actief adaptief onderstel, ABS, tractiecontrole, digitale displays, vierwielsturing en zelfs navigatie. Deze Indy diende als basis van de in 1990 getoonde CERV-III, in feite een meer productierijpe versie van dat technische hoogstandje (foto 26). Een groot verschil: de 2.6 V8 werd vervangen door een 5,7-liter V8, een blok dat achter de voorstoelen lag. Een groot deel van de genoemde noviteiten zijn al jaren gemeengoed, maar het heeft zo'n drie decennia geduurd alvorens een Corvette met middenmotor realiteit werd. Nu is-ie er echt.