Lexus is Toyota niet premium genoeg. Dit is het nieuwe luxemerk waarmee Toyota zijn vizier richt op merken als Bentley: Century. De eerstgeborene van Century is een forse luxueuze sportcoupé.

Century ken je vast als de ultieme luxesedan van het merk Toyota en de kans dat je de Toyota Century SUV op AutoWeek weleens voorbij hebt zien komen is ook groot. Century is voortaan geen modellijn meer van Toyota, maar een apart merk. Dat staat nog hoger gepositioneerd dan Lexus en lijkt het merk te worden waarmee Toyota zijn pijlen richt op de Bentleys van deze wereld. De Century Coupé is de eerstgeborene van het nieuwe luxemerk.

De Century Coupé is een tweezitter en heeft dus geen kleine achterbank zoals veel coupés dat hebben. Dat is lang niet het opmerkelijkste aan het interieur. De bestuurder is visueel van de bijrijder gescheiden door iets dat wel wat wegheeft van een uit rode laserstralen bestaande scheidingswand. De bijrijdersstoel staat verder naar achteren. Daarmee lijkt zelfs de Century Coupé bedoeld om je in te laten chauffeuren. Ook het dashboard zelf is interessant. Daarin zien we een yoke-achtig stuurwiel en een opvallend plat digitaal instrumentarium. Dat display wordt aan weerszijden vergezeld door twee kleinere, verticaal georiënteerde exemplaren.

Helaas is het nog te vroeg voor technische gegevens. We weten dus niet eens wat voor soort aandrijflijn de Century Coupé heeft.