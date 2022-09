Caterham Super Seven 600 heeft driepitter van Suzuki

Caterham bestaat in 2023 vijftig jaar en het merk viert dat met de introductie van twee nieuwe modellen: de Super Seven 600 en de Super Seven 2000. We beginnen met die eerste, die is misschien wel het leukste van het stel.

De Super Seven 600 heeft net als de bestaande Seven 170 een kleine driecilinder van Suzuki als krachtcentrale. Het is een 660 cc kleine driecilinder (R06A) met een turbo die Suzuki in thuisland Japan in diverse kei-cars ligt. Zo ligt het blokje daar onder meer in de lokale kei-versie van de Jimny en in auto's als de Alto, Spacia, Wagon R, en Hustler. Het blok is in de Caterham echter niet 64 pk, maar 84 pk sterk en helpt de Super Seven 600 in 6,9 seconden aan een snelheid van 97 km/h (60 mph). Daarmee is de Super Seven 600 net zo rap als de Seven 170 met dezelfde motor. Sterker nog, de Super Seven 600 is in feite gewoon aangepaste Seven 170.

De Super Seven 600 onderscheidt zich echter vanbuiten van de Seven 170. Met zijn voorste spatborden die overlopen in de rest van de carrosserie lijkt de auto namelijk sterk op een hele reeks Caterhams die het merk in de jaren zeventig en tachtig leverde, denk aan de Super Seven 1600, de Sprint en Super Sprint. De tweede nieuwe Caterham is volgens hetzelfde concept aangepast: de Super Seven 2000. Die heeft een 180 pk sterke 2.0 Duratec-viercilinder van Ford als krachtcentrale en daarmee is het in feite een aangepaste versie van de Seven 360. De met klassieke details overladen Super Seven 2000 sprint in 4,8 tellen naar een snelheid van 97 km/h (60 mph).

Caterham geeft de Super Seven 600 in het Verenigd Koninkrijk een prijskaartje van omgerekend zo'n €34.300. Voor de Super Seven 2000 ben je er omgerekend zo'n €45.750 kwijt.