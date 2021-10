Caterham 170 is 'hoogst gebouwde auto ooit'

De Caterham Seven 170 is zelf weliswaar uiterst bescheiden in zijn soort, maar Caterham zelf treedt er graag mee op de voorgrond. Dat doet het op een bijzondere manier: het bouwde één 170 bovenin een toren.

Je hebt er niet veel aan, maar opvallend is het wel wat Caterham heeft gedaan. Caterham toog met enkele fabrieksmedewerkers en kratten vol onderdelen naar Brighton. In die kustplaats heb je behalve een beroemde pier ook de British Airways i360-pod, dat is een rond observatiedek aan een toren, dat in zijn geheel omhoog kan. De Caterham-medewerkers brachten alles wat nodig is om een exemplaar van de vorige week onthulde Seven 170 te bouwen mee, vervolgens hebben ze de hele auto gebouwd in het observatiedek op de hoogste positie. Het was geen kwestie van nog even wat delen bij elkaar schroeven, nee, echt de hele auto vanaf het kleinste schroefje. Het hele proces nam zes uur in beslag.

Het observatiedek van de i360 hangt op de hoogste stand op dik 137 meter hoogte en Caterham beweert dat er nog nooit zo hoog boven de grond een auto is gebouwd. Iets zegt ons dat ze daar wel eens gelijk in kunnen hebben, al lijkt het gebeuren niet officieel vastgelegd te zijn als record. Het scheelt dat de Caterham Seven uit relatief weinig onderdelen bestaat en dat de 170 ook nog eens een betrekkelijk kleine versie van de Seven is. Ook handig is dat de i360-pod gewoon weer naar straatniveau kan afdalen en de auto er dus ook betrekkelijk makkelijk in zijn geheel uit kan.