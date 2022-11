Caterham Seven 340: grotere motor, nog altijd vederlicht

Caterham schotelde ons iets meer dan een jaar geleden de heerlijk basale Seven 170 voor met een piepkleine driecilinder in de neus. Nu is zijn sterkere broer, de Seven 275, volgens Caterham aan vervanging toe. Zie hier: de Caterham Seven 340.

Dat je niet per se veel vermogen nodig hebt om ontzettend veel rijplezier te beleven, weten ze bij Caterham als geen ander. Vorig jaar kwam het op de proppen met de Seven 170, de zoveelste moderne interpretatie van de Lotus Seven, maar dan nu met een 660 cc driecilinder van Suzuki in de neus. Vanwege het beperkte gewicht van de Seven 170 is de kleine krachtbron goed voor een 0 naar 100 km/h-sprint die slechts 6,9 seconden duurt, dat is bepaald niet gek. Vind je dat toch iets te mild en heb je liever een wat forsere motor, dan kon je tekenen voor de Seven 275. Die wordt nu vervangen door de Seven 340.

Waar de Caterham Seven 275 nog een 1.6 viercilinder van Ford in zijn lange neus had liggen, krijgt de Caterham Seven 340 een 2.0. Opnieuw een vierpitter en ook weer van de schappen van Ford. Zoals je vast al had verwacht, levert de grotere motor meer vermogen. De Caterham Seven 340 heeft 172 pk en 174 Nm om mee te spelen, zijn voorganger moest het stellen met 135 pk. De Seven 340 weegt slechts zo'n 560 kilo, dus dan kun je je wel voorstellen dat het vermogen er een bloedsnel ding van maakt. De sprinttijd is nog niet bekend, maar reken op zo'n 4,5 seconden om van 0 naar 100 km/h te schieten. De topsnelheid ligt op 209 km/h. De Caterham Seven 340 komt als S, de basisversie, maar ook als de meer op circuitgebruik gerichte R. In dat laatste geval heb je onder meer een sperdifferentieel, sportievere ophanging, vierpuntsgordels en een dashboard van koolstofvezel.

De Caterham Seven 340 S kost minstens €45.700 exclusief belastingen, de 340 R wordt leverbaar vanaf €47.200 excl.