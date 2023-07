Caterham Project V: lichtgewicht sport-EV met 400 kilometer bereik

Met de EV Seven onderzocht Caterham onlangs hoe het een elektrische auto kan bouwen zonder afbreuk te doen aan een belangrijke pijler van Caterham: een laag wagengewicht. Nu heeft het een productierijp ogende concept-car getoond waarmee het merk vooruitblikt op een elektrisch model dat het eind 2025 of begin 2026 daadwerkelijk in productie neemt: de Project V. De Project V is iets heel anders dan alles wat je tot nu toe van het merk kent, heus niet alleen door zijn aandrijflijn.

De Caterham Project V is namelijk geen open sigaarvormige pretmachine met de voorwielen ver buiten de carrosserie, maar een conventionelere coupé waarbij alle vitale delen van de auto gewoon binnen de carrosserie zijn gehuisvest. Caterham-topman Bob Laishley gaf bij de onthulling van de elektrische EV Seven aan dat Caterham nooit een model zou maken maken dat 1.000 kilo of meer weegt. Of de auto zelf inderdaad minder dan 1.000 kilo weegt? Dat is nog even de vraag. Caterham geeft voor de Project V op dat de 'massa rijklaar' onder de 1.190 kilo moet liggen. Het verschil tussen de 'massa rijklaar' en het 'ledig gewicht' bedraagt normaliter 100 kilo. Daarbij komt dat dat gewicht geldt voor de 2+1-variant. Een versie met twee kleine zitplekken achterin moet er op termijn ook komen. Toch is de Project V bepaald geen vetklep. In tegendeel.

De Project V heeft namelijk wel mooi 55 kWh aan batterijen, verdeeld over twee plekken in de bodem. De accu's zijn goed voor een bereik van 400 kilometer. Op de achteras zit een enkele 272 pk sterke elektromotor die de Caterham Project V in minder dan 4,5 seconden aan een snelheid van 100 km/h helpt. Zijn topsnelheid is vastgesteld op 230 km/h. Snelladen kan met maximaal 150 kW. De Project V dankt zijn lage gewicht onder meer aan zijn uit aluminium en koolstofvezel opgetrokken chassis en aan de carrosseriedelen die uit composieten zijn gemaakt. Gaat de productieversie van de Project V de Seven op termijn vervangen? Dat is volgens Laishley niet het geval. De Seven is volgens hem voor altijd.