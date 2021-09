Carlos Ghosn wil aandelen Renault verkopen

De oud-topman wil van zijn aandelen af omdat het volgens hem niet goed gaat met de alliantie tussen Renault, Nissan en Mitsubishi vanwege een machtsstrijd tussen de concerns. Het is onduidelijk hoeveel aandelen Renault Ghosn nog in zijn bezit heeft, hij was al geen aandeelhouder meer van Nissan. Hoe dan ook kan hij de verkoop niet snel doorzetten, want de Franse overheid heeft beslag op de aandelen wegens een lopend belastingonderzoek.

Rondom de persoon van Ghosn is het sinds zijn spectaculaire ontsnapping uit Japan eind 2019 allerminst rustig. De toenmalige topman van Renault-Nissan-Mitsubishi werd daar in 2018 gearresteerd op verdenking van fraude, maar vreesde voor een oneerlijk proces en vluchtte daarom in een kist het land uit. Sindsdien lopen er tal van rechtszaken tegen hem. Afgelopen mei werd hij in Nederland nog veroordeeld tot het terugbetalen van bijna €5 miljoen aan salaris aan Nissan en Mitsubishi. Daarmee lijkt Nissan echter nog niet tevreden, want de totale aanklacht gaat over een bedrag van dik €80 miljoen.

Momenteel zwaait Luca de Meo de scepter bij Renault. Onlangs kondigde het bedrijf het Renaulution-plan aan, waarmee het bedrijf zich richt op de introductie van nieuwe elektrische modellen en fors wil snijden in de kosten. Klaarblijkelijk heeft Ghosn daar dus niet heel veel vertrouwen in, of hij heeft het geld van de aandelen hard nodig om zijn lopende rechtszaken te kunnen financieren.