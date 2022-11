Cadillac vernieuwt vergeten topsedan

Even terugspoelen naar 2015. In april van dat jaar presenteerde Cadillac de CT6, een toen nieuwe topsedan die eigenlijk een verre afstammeling was van de Fleetwood, hij stond immers nog een trede boven de XTS die ernaast werd geleverd. De 5,2 meter lange Cadillac CT6 wist in de Amerikaanse verkooplijsten echter geen succes te worden. Aanvankelijk verkocht Cadillac er in de Verenigde Staten zo'n 10.000 per jaar van, maar vanaf 2019 liepen de verkoopcijfers terug. In 2020 trok Cadillac in de Verenigde Staten al de stekker uit zijn topsedan. In dat jaar werden nog slechts zo'n 3.000 stuks verkocht. In China namen de verkopen juist met het jaar toe. In 2019 verlieten zelfs ruim 22.500 exemplaren de Chinese dealerschappen en vorig jaar stapten nog bijna 18.000 Chinezen in een CT6. Er komt een nieuwe CT6 aan om het Chinese succes te verlengen.

AutoWeek kan je na speurwerk in de database van het Chinese Ministerie van Transport en Informatie Technologie al de eerste foto's van de tweede generatie CT6 laten zien. Vanbuiten is de CT6 direct als Cadillac herkenbaar, maar er is een boel veranderd. De nieuwe Cadillac CT6 heeft dunne, platte koplampen, verticale ledstrips en een brede grille met erboven een opvallende gleuf. Opvallend is dat Cadillac de CT6 voortaan een soort 'Hoffmeister'-knik geeft. Aan de achterzijde blijft ook veel van het CT6-dna overeind. Op de flanken zien we historisch verantwoorde verticale achterlichtdelen waarmee Cadillac verwijst naar de vinnen uit lang vervlogen tijden. Hoger zien we een horizontaal stuk achterlicht dat visueel overloopt in een chroomstrip die de twee achterlichten met elkaar verbindt.

De nieuwe Cadillac CT6 is 5,22 meter lang en heeft een wielbasis van 3,11 meter. Een flink slagschip dus, maar de wagenlengte en de wielbasis zijn gelijk aan die van het uitgaande model. De technische basis van de nieuwe CT6 is dus zeer waarschijnlijk gelijk aan die van de actuele CT6. De Chinese consument kan straks in ieder geval in een Cadillac CT6 met een 230 pk sterke, geblazen viercilinder stappen. Die machine had de vorige ook al en staat in de registratiegegevens van het model ook vermeld. De nieuwe Cadillac CT6 komt niet naar de Verenigde Staten. De elektrische Celestiq neemt daar de functie van gestrekt vlaggenschip van de CT6 over.

Cadillac GT4

De nieuwe CT6 is niet de enige nieuwe Cadillac die het merk samen met zijn Chinese partner SAIC voor de Chinese markt heeft ontwikkeld. We hebben namelijk ook foto's van een nieuwe cross-over opgedoken die - afgaande op de zichtbare typeaanduiding - GT4 gaat heten. De Cadillac GT4 heeft verlichting in de stijl van de CT6 en is 4,63 meter lang. De wielbasis bedraagt 2,8 meter. Daarmee is hij iets groter dan de ook elders in de wereld geleverde Cadillac XT4 die het tot 4,60 meter schopt en een 2 centimeter kortere wielbasis heeft. Net als de CT6 krijgt de GT4 een 230 pk sterke viercilinder turbomotor.

Zowel de nieuwe Cadillac CT6 als de GT4 komen niet naar Nederland. Welke van de twee zou jij hier het liefste toch zien?