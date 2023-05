Cadillac CT6: vergeten en vernieuwd

De luxemerken van General Motors doen in China goede zaken. Zo goed zelfs, dat de merken speciaal voor de Chinese markt diverse modellen hebben ontwikkeld. Een daarvan is de nieuwe Cadillac CT6, de opvolger van de CT6 die je ook in Nederland kon kopen.

Wacht even: kon je in Nederland een splinternieuwe CT6 aanschaffen? Zeker. Tussen 2017 en 2019 leverde Cadillac de CT6 binnen onze landsgrenzen, al blijkt het aantal Nederlanders dat CT6 rijdt op twee handen te tellen. De CT6 verscheen in 2015 en was de absolute topsedan binnen de Cadillac-familie. In 2020 trokken de Amerikanen in eigen land al de stekker uit de CT6, maar in China is het model nog altijd te koop. Daar doet hij het relatief verdienstelijk. In 2019 vonden er nog meer dan 22.500 stuks een eigenaar, terwijl de sedan in zijn laatste jaren in de Verenigde Staten nog slechts goed was voor de verkoop van enkele duizenden exemplaren. Dat Chinese succes tracht Cadillac te verlengen door een grondig vernieuwd model te presenteren.

De kans is groot dat je de vernieuwde Cadillac CT6 bekend voorkomt. In november 2022 kon AutoWeek je de nieuwe CT6 al ruimschoots voor zijn officiële onthulling laten zien. Nu heeft Cadillac in China zélf het doek getrokken van het aangescherpte model. Volledig nieuw is de CT6 overigens niet, daar hij voortborduurt op de basis van het oorspronkelijke model. Wel vouwt Cadillac een vrijwel geheel nieuwe koets om de CT6-basis heen. De 5,22 meter lange sedan heeft dunne en platte koplampen en een bumper met daarin verticale ledstrips in een nieuwe flink brede grille. Daarboven vinden we een gleuf. Ook nieuw is de knik in de schouderlijn richting de D-stijl die doet denken aan de Hoffmeister-knik die je van diverse BMW's kent. Verder zien we een geheel nieuw interieur, met daarin een kamerbreed 33-inch display dat als infotainmentscherm en als digitaal instrumentarium fungeert.

De Chinese nieuwe Cadillac CT6 lijkt alleen met geblazen 2.0 viercilinders op de markt te komen. De oorspronkelijke CT6 was niet alleen met vierpitters verkrijgbaar, maar ook met V6's en V8's, waaronder een biturbo Blackwing V8 die het tot bijna 560 pk schopte. Het CT6-verhaal is in het gros van de wereld bepaald geen succesvolle geweest, maar gaat in China vrolijk verder. De rol van topsedan lijkt de CT6 niet lang meer te vervullen, aangezien de elektrische Celestiq die functie op termijn overneemt.