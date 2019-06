Cadillac teast meer 'V' voor CT4 en CT5

De twee nieuwe V-modellen die Cadillac vorige week presenteerde, zijn in termen van vermogen en snelheid ietwat teleurstellend. Wellicht bewust, want de Amerikanen teasen nu nóg een V-versie van zowel de CT4 als de CT5.

De vrijdag gepresenteerde Cadillacs zijn modern, zien er stoer uit en zijn heus bovengemiddeld vlot, maar kunnen niet in de schaduw staan van V-modellen van weleer. Cadillac had er de laatste jaren een handje van om de Duitse concurrentie ruimschoots voorbij te streven als het om pk’s gaat, maar dat lukt de nieuwe modellen, voorzien van geblazen zes- en zelfs viercilindermotoren, niet bepaald.

Wellicht liet Cadillac z’n liefhebbers bewust een dagje in zak en as. Dit weekend verschenen GM-president Mark Reuss en productbaas Ken Morris bij de ‘Chevrolet Detroit Grand Prix’ namelijk in een gecamoufleerde CT4-V en CT5-V op het toneel. Het gaat niet om de auto’s die we voor het weekend te zien kregen, al lijken ze daar wel sterk op. De CT4-V beschikt over een duidelijk grotere achterspoiler en in beide gevallen is de stevig gecamoufleerde voorbumper net anders dan bij de versies die al gepresenteerd zijn.

Cadillac treedt niet in detail en zegt alleen dat de beplakte auto’s ‘de volgende stap in Cadillacs V-series-legacy’ vertegenwoordigen. Liefhebbers speculeren natuurlijk al volop over een V8, al zou een dikke zespitter voor de compacte CT4 ook een hele goede optie zijn. We wachten af…