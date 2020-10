Cadillac CT4-V Blackwing weer op pad

De Cadillac CT4-V zorgt met zijn 330 pk sterke geblazen 2,7-liter weliswaar al voor prima prestaties, maar voor Amerikaanse begrippen is dat nog wat tam, zeker omdat het een vierpitter is. De voorlopige topversie van de CT4 verbleekt daarmee behoorlijk bij zijn voorganger, de ATS-V. Die schopte het namelijk tot maar liefst 470 pk dankzij een 3.6-V6 met twee turbo's. Het lijkt erop dat Cadillac de V-aanduiding in twee treden voert bij de CT4. De gewone V is dus lekker sportief, maar nog niet al te extreem. Daar is de aankomende CT4-V Blackwing voor. Die zien we hier voor de tweede keer voorbijrazen.

Dankzij iets minder camouflagemateriaal dan de vorige keer is beter te zien dat het een CT4-V is met nog wat grotere luchtinlaten in de neus, dikkere sideskirts, forse wielen en bovenal een behoorlijke achterspoiler. De vier trapeziumvormige uitlaateinden zijn wel hetzelfde als bij de reguliere CT4-V. De Blackwing moet het 'tekortschieten' van de CT4-V ten opzichte van zijn voorganger helemaal goed gaan maken. Naar verluidt ligt dezelfde 3.6-V6-biturbo namelijk in de neus, al is het nog even afwachten of die krachtbron ook nog een vermogensspurt maakt. Opvallend is dat er naast een negentraps automaat ook wordt gerept van een handgeschakelde zesbak, best bijzonder voor een Amerikaan. Al met al moet het goed zijn voor prestaties die ongetwijfeld weer net wat pittiger zijn dan bij de ATS-V het geval was. Die snelde in 3,8 seconden naar 100k km/h. Begin volgend jaar verwachten we het zeker te weten.