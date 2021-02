Cadillac CT4-V en CT5-V als machtige Blackwings

Cadillac geeft de CT4 en CT5 in één klap topversies die moeten concurreren met de BMW M3 én M5. We maken kennis met de CT4-V Blackwing en CT5-V Blackwing, die laatste is zelfs de sterkste straatlegale Cadillac ooit.

Cadillac trok in mei 2019 het doek van zowel ATS-opvolger CT4 als CTS- en XTS-vervanger CT5. De twee nieuwe sedans werden direct in als sportieve CT4-V en CT5-V aan het publiek getoond. Die eerste kreeg van Cadillac een geblazen 2,7-liter viercilinder die 326 pk opwekte. De CT5-V werd bedeeld met een geblazen V6 die in staat was 361 pk op de achterwielen los te laten. Zeker adequaat, maar het V-label van Cadillac kenden we voornamelijk van de CTS-V die in zijn laatste incarnatie zo'n 650 pk uit een V8 wist te persen. Cadillac geeft zowel de CT4 als CT5 nu sportieve varianten waar autoland al even op zit te wachten Dít zijn de CT4-V Blackwing en CT5-V Blackwing!

CT4-V Blackwing

Cadillac lepelt een 3,6-liter V6 met twee turbo's in de zwaar bespoilerde neus van de CT4-V Blackwing. De zescilinder is 479 pk en 603 Nm sterk en daarmee tovert Cadillac het model om tot een ware concurrent van de in beginsel 480 pk en 550 Nm sterke BMW M3. De Amerikaan is verkrijgbaar met een handgeschakelde zesbak, al levert Cadillac ook een automaat met tien versnellingen. Het vermogen wordt linea recta naar de achterwielen gestuurd. Trap je 'm op zijn staart, dan moet je de sedan in 3,8 tellen op 97 km/h (60 mph) kunnen krijgen. De topsnelheid ligt op 304 km/h. De absolute topversie heeft een elektronisch aangestuurd sperdifferentieel achter, een verstevigd chassis, het adaptieve Magnetic Ride Control 4.0-onderstel en is uiteraard voorzien van een straffer onderstel, een directere stuurinrichting én extra krachtige remmerij. De CT4-V Blackwing is een stuk krachtiger dan de 455 pk sterke ATS-V waarvan hij in feite de opvolger is.

CT5-V Blackwing

Cadillac maakt het lange ontbreken van een échte CTS-V-opvolger in één klap goed met de CT5-V Blackwing. Hij heeft namelijk een 6,2-liter V8 als krachtcentrale, een van een 1,7-liter supercharger voorziene machine die maar liefst 677 pk en 893 Nm opwekt. Het maakt 'm tot de sterkste straatlegale Cadillac ooit. De machine, met de hand gemaakt in General Motors Bowling Green-fabriek in de Amerikaanse staat Kentucky, valt eveneens aan een handgeschakelde zesbak en aan een automaat met tien versnellingen te koppelen.

De cijfers liegen er niet om. De CT5-V Blackwing sprint in 3,7 seconden naar 97 km/h (60 mph) en heeft een geschatte topsnelheid van boven de 320 km/h. Net als de CT4-V Blackwing profiteert ook dit model van de komst van heftige remmerij. Sterker nog, de schijven die Cadillac achter het 19-inch metende lichtmetaal monteert zijn met een diameter van bijna 40 centimeter voor en ruim 37 centimeter achter de grootste exemplaren die het merk ooit aan een productiemodel meegaf. Hij is optioneel ook nog eens met koolstofkeramische schijven verkrijgbaar die het onafgeveerde gewicht met 24 kilo reduceren. Om de wielen zijn Michelin Pilot Sport 4S-banden gevouwen.

Amerikaanse prijzen zijn nog niet bekend. Het heftige tweetal komt via de officiële kanalen waarschijnlijk niet naar ons land.