Cadillac test extreme CT4-V Blackwing

Cadillac onthulde krap een jaar geleden de volledig nieuwe CT4, een sedan die er ook weer met de aanduiding 'V' is. Zeg maar wat 'M' voor BMW is en 'RS' voor Audi. De CT4-V is met zijn 330 pk sterke 2,7-liter turbomotor al lekker bedeeld, maar het echte 'V-geweld' van weleer is het nog niet. Voorganger ATS-V had immers 470 pk vermogen tot zijn beschikking en kon daarmee direct de strijd aangaan met de BMW M3 en Audi RS4. Dat de CT4-V hier nu nog een tandje te licht voor is, wil Cadillac rechtzetten met deze Blackwing-versie.

Hoewel Cadillac her en der nog wat camouflageplakkers op de auto heeft gedrukt, hoef je geen twee keer te kijken om te zien dat hier een CT4 rijdt die zin heeft in een potje scheuren. Zowel voor als achter ontwaren we iets dikker bumperwerk en onderaan de kont prijken aan weerskanten dubbele uitlaten. Ook lijken er in de dikkere sideskirts extra luchtopeningen te zitten. De achterspoiler, die normaal gesproken al aardig omhoog steekt bij de CT4, oogt ook net een maatje groter.

Bij de aankondiging van de CT4-V Blackwing, twee maanden geleden, liet Cadillac nog niet doorschemeren wat er onder de kap ligt. Het hardnekkige gerucht is dat het dezelfde 3.6 V6 is als waaruit de ATS-V zijn kracht putte. Zoals gezegd was die goed voor een vermogen van 470 pk, dus daar hoeft niet per se een flinke schep meer bovenop om afstand te nemen van de reguliere CT4-V. De ATS-V snelde met die motor in 3,8 seconden naar 100 km/h, maar volgens Cadillac is de CT4-V Blackwing in staat om de ATS-V het nakijken te geven.

Een ander (iets spannender) gerucht, is dat de CT4-V Blackwing een V8 in de neus krijgt. Cadillac gebruikt namelijk de naam Blackwing ook al voor de nieuwe 500 pk sterke biturbo 4.2 V8 die in de CT6 en CT6-V wordt gebruikt. Het lijkt echter een wat ongebruikelijke keuze om de opvolger van de ATS-V een fors grotere motor aan te meten. Later dit jaar weten we vast meer. De CT4-V Blackwing lijkt begin 2021 op de markt te komen.