Cadillac belooft handbak voor Blackwing-modellen

De handbak leek ten dode opgeschreven, maar niet als het aan Cadillac ligt. De sportieve topversies van de CT-4 en CT-5, respectievelijk concurrenten van de BMW 3-serie en BMW 5-serie, worden straks standaard voorzien van een handgeschakelde zesbak. Een 10-trapsautomaat wordt optioneel leverbaar. Grappig detail: het plakkaat op de pookknop, dat Cadillac gebruikt om zijn bijzondere aankondiging kracht bij te zetten, komt uit de 3D-printer.

“Er zijn enkele manieren om ervoor te zorgen dat de bestuurder zich echt verbonden voelt met de auto. De handbak is daarvan de meest voor de hand liggende", verklaart Cadillacs Performance-baas Mirza Grebovic.

De CT-4 is de opvolger van de ATS, de CT-5 van de CTS. Beide auto’s werden in 2019 gelanceerd. De V-versie volgde bij de CT5 rap na de introductie van de reguliere uitvoering. Bij de CT4 was de V zelfs de eerste variant die we te zien kregen. Waar ‘V’ tot de komst van deze auto’s echter bakken pk’s garandeerde, gaat het bij deze modellen om vrij milde sportievelingen. De CT4-V doet het met een viercilinder met 326 pk, de CT5-V met een V6 met 361 pk. De Blackwing-modellen beloven het ouderwetse geweld terug te brengen.

De handbak is in Europa al flink op zijn retour, maar is in de VS zelfs bijna uitgestorven. Cadillac grijpt de gelegenheid aan om een klein onderzoekje te doen naar handbakken in de VS en dat levert interessante cijfers op. Zo zou tweederde van de Amerikaanse volwassenen ondanks alles nog weten hoe ze met een handgeschakelde auto moeten rijden. Meer dan de helft van de Amerikanen zegt zelfs ooit een auto met een handbak te hebben gehad. Van de groep die niet weet hoe je met een handbak moet omgaan, is veertig procent bereid om het te leren. Opvallend genoeg is het aandeel mensen dat daartoe bereid is, hoger onder mensen met een hoger inkomen. Ook is de bereidheid groter bij jongere mensen.