Officieel: Cadillac CT4

Cadillac is zijn modellengamma aan het vernieuwen. In maart dit jaar presenteerde het merk de CT5, een nieuwe sedan die je in feite moet zijn als de opvolger van zowel de CTS als de XTS. Dan is er de CT4, een sedan die het stokje overneemt van de ATS. In mei dit jaar presenteerde Cadillac de sedan al in sportieve V-trim en vandaag worden de reguliere smaken naar voren geschoven.

De CT4 is een 4,76 meter lange sedan met een wielbasis van 2,78 meter. Voorganger ATS, die van hetzelfde platform gebruikmaakte, had dezelfde afstand tussen de voor- en achteras, maar had met een 4,64 meter wél een kortere wagenlengte. Cadillac levert de CT4 met een geblazen 2.0, een viercilinder benzinemotor die 240 pk en 350 Nm koppel levert. Is dat niet genoeg, ga dan voor de 313 pk en 472 Nm sterke 2,7-liter grote geblazen benzinemotor. Wie de CT4-V bestelt, krijgt dezelfde 2.7 maar dan een die 330 pk en 515 Nm krachtig is. De 2.0 is alleen te krijgen met een achttraps automaat. De 2.7's zijn ook met een tientraps automaat te krijgen. De Sport en V hebben daarnaast standaard krachtigere remmerij die afkomstig is van Brembo.

Cadillac levert de CT4 straks in uitvoeringssmaken Luxury, Premium Luxury, Sport en als de al genoemde -V. De Luxury en Premium Luxury hebben een verpakking die is afgewerkt met meer chroomkleurige details dan de Sport en V, smaken die vooral meer zwarte details hebben.