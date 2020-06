Byton trekt aan de handrem voor reorganisatie

Byton is nog maar net met grote ambitie begonnen aan haar eerste grote stappen als autofabrikant, of er pakken zich al donkere wolken samen boven het hoofdkantoor. Net toen Byton in het Chinese Nanjing begon aan de bouw van de op zichzelf redelijk veelbelovende M-Byte, gooide de coronacrisis roet in het eten. Volgens Automotive News verklaart Byton dat het - na overleg met aandeelhouders en geldschieters - de productie per 1 juli stillegt om te kijken hoe het financieel beter weerbaar gemaakt kan worden. Byton zou nu al problemen hebben met het betalen van haar werknemers en hoopt met lagere personeelskosten en een nieuwe strategie toch het hoofd boven water te houden.

Voor de markt in Nederland is het redelijk relevant wat er met Byton gebeurt, want het merk is van plan om ook hier auto's te gaan verkopen. De M-Byte moet volgend jaar al het spits afbijten. Dat is een volledig elektrische SUV met een 272 pk elektromotor en een 72 kWh-accupakket. Het bereik (WLTP) zou uitkomen op 360 km. Een krachtigere vierwielaangedreven variant (408 pk) heeft een 95 kWh-accupakket aan boord en moet 435 km ver kunnen komen. De kale vanafprijs (zonder lokale belastingen en dergelijke) ligt rond de € 45.000. De auto is hier sinds een paar maanden al te reserveren via importeur Louwman. Byton wil ook direct de Noorse, Duitse, Zwitserse, Franse en Zweedse markt betreden met de M-Byte. Of en wanneer dat allemaal gaat gebeuren, hangt ongetwijfeld sterk af van hoe Byton uit de huidige situatie komt.