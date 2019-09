Byton M-Byte in productievorm

Byton is een nieuwkomer in autoland die begin vorig jaar tijdens de CES in Las Vegas zijn eerste concept-car liet zien. Die auto is nu in productietrim gepresenteerd. We heten welkom: de M-Byte.

De M-Byte is een 4,88 meter lange SUV die een wielbasis heeft van 2,95 meter. Byton levert hem standaard als vijfzitter, maar wie het wenst, kan ook een vierzitsversie bestellen. Interessanter is de techniek die de M-Byte aan boord heeft.

Byton levert de M-Byte naar eigen zeggen straks in diverse smaken. Zo zijn er 272 pk sterke achterwielaangedreven versies, maar ook varianten met 408 pk en vierwielaandrijving. Daarnaast is het accupakket in twee formaten te bestellen. De kleinste heeft een capaciteit van 72 kWh terwijl de grootste 95 kWh telt. De achterwielaangedreven versie komt met het kleinste pakket volgens de WLTP-cyclus 360 kilometer ver. Bestel je de RWD-versie met het 95 kWh pakket, reken dan op een rijbereik van 460 kilometer. De vierwielaangedreven M-Byte is alleen met het grootste accupakket leverbaar en komt daarmee 435 kilometer ver. De topsnelheid van alle versies is vastgesteld op 190 km/h. Wel sprint de AWD-variant fors sneller naar een snelheid van 100 km/h. Waar de achterwielaangedreven varianten 7,5 tellen nodig hebben voor die sprint, klaart de vierwielaangedreven versie dat klusje in 5,5 tellen.

Het interieur van de Byton kenmerkt zich met name met zijn maar liefst 48-inch brede display dat over de gehele breedte van het dashboard loopt. Op het gebogen scherm is niet alleen voor de bestuurder relevante informatie te zien, het fungeert namelijk ook als scherm voor het infotainmentsysteem.

De bagageruimte van de M-Byte telt 550 litert. Gooi je de achterbank(en) plat, dan kun je tot 1.450 liter aan materiaal meebrengen. Byton rekent op een kale Europese prijs van € 45.000. Het is natuurlijk nog afwachten wat de M-Byte uiteindelijk in Nederland gaat kosten. De eerste Chinese klanten zouden hun M-Byte al medio volgend jaar moeten kunnen verwachten. De Europese orderboeken moeten in theorie volgend jaar openslaan. Byton mikt er op dat de eerste Europese exemplaren midden 2021 geleverd worden. De M-Byte krijgt op termijn overigens gezelschap van de K-Byte, een elektrische sedan die waarschijnlijk dezelfde techniek aan boord krijgt als deze M-Byte.

Byton is op dit moment nog bezig om 500 miljoen euro los te krijgen bij investeerders. Een van de geldschieters is de Chinese FAW Group, tevens een autofabrikant. Byton heeft 1,5 miljard dollar gestoken in de bouw van een fabriek in China waar het op termijn jaarlijks 300.000 auto's wil bouwen. Byton zegt al 50.000 orders binnen te hebben voor deze M-Byte.