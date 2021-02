Byton lijkt op sterven na dood

Afgelopen zomer kwamen de eerste zorgelijke berichten over Byton naar buiten. Toen hoorden we dat het merk de productie stillegde en ging kijken hoe het financieel verder moest. De pandemie zou het jonge bedrijf een dermate grote tik hebben gegeven dat er reorganisatie nodig was om het hoofd boven water te houden. Dat lijkt (nog) niet helemaal gelukt. Bild meldt dat richting het einde van 2020 grotere problemen zichtbaar zijn geworden bij het bedrijf.

Zo zou Byton haar Europese hoofdkantoor in Duitsland inmiddels al hebben verlaten. Het pand staat volgens Bild leeg en ook zou de huurovereenkomst al beëindigd zijn. Nog een teken aan de wand: naar verluidt hebben de mensen die er werkten CEO Daniel Kirchert en Byton beschuldigd van het al maandenlang niet meer betalen van salarissen. Kirchert, voorheen werkzaam bij BMW, zou zelfs Duitsland hebben verlaten en naar Hong Kong zijn 'gevlucht'. De reden die daarvoor genoemd wordt: de Duitse openbaar aanklager heeft een arrestatiebevel voor hem uitstaan omdat Kirchert het faillissement van Byton zou uitstellen. Volgens ARD zijn Byton's pogingen om Chinese autoriteiten te laten investeren in Byton mislukt en lijkt het daarom nu over en uit.

Is er dan nog hoop voor Byton? Jawel, er zou een partij zijn die de boel wil overnemen en een doorstart wil maken. Of dat gebeurt en welke partij dat dan is, moet nog blijken. Het ziet er vooralsnog in ieder geval zorgelijk uit en dat is toch een beetje jammer. Met de M-Byte zette Byton een interessante volledig elektrische SUV neer, die hier in Europa dit jaar voor een (zonder belastingen) vanafprijs van € 45.000 op de markt moest komen. Een 4,88 meter lange SUV met een 72 kWh- of 95 kWh-accupakket, met respectievelijk 272 tot 408 pk vermogen en een WLTP-bereik van 360 tot 435 km. Op dezelfde basis zat ook de K-Byte in het vat, een sedan. In december doken er nota bene ook nog schetsen op van een hatchback én een nieuwe conceptauto.