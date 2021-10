BYD's nieuwste elektrische SUV voor Europa

Het Chinese Build Your Dreams (BYD) heeft grote Europese ambities, maar behalve in Noorwegen is het merk in nog geen enkel Europees land actief. Daarin komt binnenkort verandering. AutoWeek kan je alvast de eerste afbeeldingen laten zien van een splinternieuwe elektrische SUV die mogelijk als elektrische Tang naar Nederland komt. En dan hebben we het niet over een elektrisch geladen grijpgereedschap.

Build Your Dreams (BYD) is in China in grote speler, maar in Nederland kennen we het merk eigenlijk alleen van de elektrische stadsbussen. BYD gaf in 2020 aan dat het ambities had om ook de Europese automarkt te veroveren. Het merk is inmiddels in Noorwegen actief waar het de elektrische versie van de huidige Tang geheten SUV verkoopt (foto's 8 t/m 11). BYD kondigde onder meer aan ook de elektrische Han EV, een sedan, naar ons werelddeel te halen. AutoWeek kan je de eerste foto's laten zien van een geheel nieuwe elektrische SUV die waarschijnlijk ook naar Europa komt.

Om de auto op deze patentplaten te kunnen duiden, moeten we zowel de huidige elektrische Tang als een studiemodel van BYD aanstippen. De actuele Tang stamt uit 2018 en volgde zijn tussen 2015 en 2018 geleverde voorganger op, die het dus slechts drie jaar uithield. De BYD Tang II, zoals de huidige generatie Tang eigenlijk heet, stamt uit 2018 en is dit jaar dus ook drie jaar oud. Het is dan ook niet ondenkbaar dat het Chinese merk binnenkort al met een geheel nieuwe Tang komt.

Dan de concept-car. BYD stelde in april dit jaar twee studiemodellen aan de Chinese consument voor tijdens de Shanghai Motor Show: de EA1 Concept en de X Dream. De EA1 is inmiddels als Dolphin in productie, maar van de excentrieke X Dream met zijn 'suicide doors' is nog geen productiemodel verschenen. BYD's nieuwe SUV op deze foto's vertoont sterke gelijkenissen met die X Dream, al moet de productieversie het dus met conventionele portieren en zijspiegels doen. Wél krijgt BYD's nieuwkomer in de portieren verzonken handgrepen.

Gelijktijdig met de presentatie van de studiemodellen EA1 en X Dream presenteerde BYD een geheel nieuw modulair platform voor EV's dat BYD het E-Platform 3.0 heet. Het is goed mogelijk dat de elektrische SUV op deze platen de elektrische uitvoering van de Tang opvolgt. De Tang is er namelijk niet alleen als EV, maar is ook verkrijgbaar met benzinemotoren en met plug-in hybride techniek. Een specifiek voor een elektrische auto bestemd platform doet het EV-gehalte van het model ongetwijfeld goed en dat zou de 'nieuwe elektrische Tang' extra interessant kunnen maken. Het feit dat de patentplaten zijn geregistreerd bij het Europese patentbureau, sterkt ons in onze vermoedens.

BYD's E-Platform 3.0 is volgens het merk op papier geschikt voor auto's met een actieradius tot meer dan 1.000 kilometer (NEDC). Verder biedt het 800v-boordspanning en is geschikt voor vierwielaangedreven modellen én supersporters die in nog geen 3 tellen naar 100 km/h kunnen sprinten. Dat zijn uitersten, maar desondanks toch interessante gegevens voor auto's die van het E-Platform 3.0 gebruik gaan maken.

Leuk weetje: de BYD Tang is een technisch broertje van een elektrische SUV waarbij ook Mercedes-Benz is betrokken. Mercedes-Benz heeft samen met BYD namelijk een joint-venture in China: Denza. Denza verkocht aanvankelijk alleen de Denza 500, en heeft nu alleen de Denza X op de menukaart staan. Die SUV deelt zijn techniek met de Tang II en is er als plug-in én als EV.