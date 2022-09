Indicatieprijzen BYD Atto 3, Han en Tang

BYD biedt in China een enorme vloot modellen aan en daar zit een enorm aantal elektrische auto's tussen. BYD houdt zijn elektrische waren zeker niet voor zichzelf. Via importeur Louwman gaat BYD met de Atto 3, Han en Tang ook zijn tanden in de Nederlandse automarkt zetten. We hebben nu de indicatieprijzen van het elektrische drietal dromenbouwers.

De meest relevante van de drie auto's waarmee BYD zich aan de Nederlandse consument voorstelt is de Atto 3, een compacte elektrische cross-over waar Jan Lemkes je een virtuele rondleiding van heeft kunnen geven. De BYD Atto 3 is een cross-over met een 204 pk sterke elektromotor op de voorwielen en een 60 kWh accupakket in zijn bodem, goed voor een WLTP-bereik van zo'n 420 kilometer. Trap je de Atto 3 op zijn staart, dan zoem je er in 7,3 seconden mee naar een snelheid van 100 km/h. Het accupakket is met maximaal 88 kW weer vol te pompen met kakelverse stroom.

Die BYD Atto 3 gaat in Duitsland zo'n €38.000 kosten. Natuurlijk kunnen we dat niet één op één vertalen naar een Nederlandse vanafprijs, maar indicatief is het in ieder geval wel. Ter vergelijking: de Peugeot e-2008 kost zo'n 36 mille en heeft een 50 kWh accu en een 136 pk sterke elektromotor. Wel geldt hierbij als kanttekening dat de e-2008 binnenkort waarschijnlijk ook de verbeterde aandrijflijn krijgt van de elektrische e-208 en e-308. De nieuwe elektrische Kia e-Niro (204 pk, 64,8 kWh) kost in Nederland minimaal €43.795.

Tijdens onze eerste kennismaking gooide de Atto 3 met name hoge ogen met zijn interieur. Dat is namelijk bijzonder vormgegeven en is volgestopt met bijzondere kleuren, materialen en eigenwijze details. Een glazen panoramadak (dat ook echt open kan) is net als in de Han en de Tang standaard.

BYD Han

De elektrische Han vindt ook zijn weg naar Nederland en wordt actief in een heel ander segment. De BYD Han is een bijna 5 meter lange elektrische sedan. De Han, die in thuisland China ook onder meer als plug-in hybride is te krijgen, heeft twee elektromotoren en is dus een vierwielaandrijver. De twee elektromotoren zijn samen goed voor 518 pk en daarmee klaart hij de 0-100-sprint in 3,9 seconden. In de bodem zit een 85,4 kWh accu, goed voor een actieradius van 521 kilometer. Aan een snellader kun je een lege accu met tot 120 kW weer opladen. De BYD Han gaat in Duitsland zo'n €72.000 kosten en is daarmee fors duurder dan de kleinere Atto 3.

Wat koop je in Nederland voor zo'n 72 mille? Onder andere de eveneens zo'n 5 meter lange Mercedes-Benz EQE. Die is er vanaf zo'n €69.000, al heb je dan wel een 245 pk sterke achterwielaangedreven variant zonder opties. Deze noteert echter wel een actieradius van 622 kilometer achter zijn naam. Een motorisch beter vergelijkbare versie van de EQE is de 43 4Matic, al is dat een AMG-versie. Die heeft twee samen 476 pk krachtige elektromotoren en een 90 kWh accu, goed voor een actieradius van 531 kilometer. Mercedes-Benz vraagt voor die versie €108.890.

BYD Tang

De derde en hoogste BYD die binnenkort naar Nederland komt is de Tang. De Tang is een 4,9 meter lange elektrische SUV met drie zitrijen en dus zeven zitplaatsen. Hij heeft een 86,4 kWh accu in zijn bodem en heeft net als de Han twee samen 518 pk sterke elektromotoren. De BYD Tang komt 400 kilometer ver op een volle accu en zit vanuit stilstand in 4,6 tellen op de 100 km/h. De BYD Tang gaat net als de Han in Duitsland zo'n €72.000 kosten.

Nogmaals: we hebben het hier over Duitse prijzen die hooguit indicatief zijn voor wat de auto's in Nederland kunnen gaan kosten. Kijk dus niet gek op als de prijzen in Nederland enkele duizenden euro's hoger of lager komen te liggen. In oktober geeft BYD meer informatie over zijn nieuwkomers vrij en mogelijk horen we dan ook wat de auto's in Nederland gaan kosten. BYD heeft overigens nog meer interessante modellen, waaronder een elektrische MPV waar BYD het design van heeft vastgelegd in Europa. Ook heeft BYD het ontwerp van de Seal in Europa geregistreerd. De BYD Seal is een 4,8 meter lange elektrische sedan die elders buiten China mogelijk Atto 4 gaat heten.

Ben jij wel gecharmeerd van de modellen van BYD? Zo ja: van welke en waarom? Of kan het hele merk je gestolen worden? Laat het weten!