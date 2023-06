BYD Song Plus en Denza D9 in Nederland

Ze zitten bepaald niet stil bij de Europese tak van het Chinese BYD. Het merk heeft hier nu al een gamma van vijf verschillende modellen, maar de eerste exemplaren van de volgende lichting zijn al in Nederland gearriveerd. Het gaat om de BYD Song Plus EV én de Denza D9, die eigenlijk geen BYD is.

BYD is in Nederland vrij nieuw, maar in China een ware gigant. Het merk kan kort door de bocht naar believen kiezen uit de vele, vele auto’s die aldaar worden gevoerd, al is het natuurlijk iets gecompliceerder dan dat. Voor Europese homologatie – en om imagoschade te voorkomen – wordt er vaak flink gesleuteld aan bijvoorbeeld de veiligheid van de auto’s, terwijl BYD ondertussen goed nadenkt over welke modellen hier goed zouden kunnen gaan scoren.

Op die manier maakten we sinds de lancering van het merk in 2022 kennis met de Han, de Tang en de Atto 3, dit jaar gevolgd door de Seal en de Dolphin, waarvan sinds gisteren een video online staat. Terug in Nederland viel ons oog echter letterlijk op een alhier nog onbekend model van BYD: de BYD Song Plus EV.

Let wel: er is nog totaal geen sprake van officiële bevestiging dat deze SUV hier gaat worden gevoerd. BYD zegt alleen dat er meer in het vat zit, maar treedt zeker niet in details. Op basis van het feit dat er maar liefst drie verschillende Song Plus EV’s in Nederland staan, kunnen we echter wel concluderen dat het model op z’n minst serieus wordt overwogen voor de Europese markt. Waarom ook niet, want als middelgrote SUV past de auto uitstekend tussen de compacte Atto 3 en de grote Tang.

De BYD Song Plus is net als de Han en de Tang een auto uit de zogenaamde Dynasty-modelserie van BYD. Hij verscheen in 2020 op de markt als een wat lagere en sportievere versie van de iets oudere Song Pro. De Song Plus is er met verbrandingsmotoren en als volledig elektrische Song Plus EV. Die auto werd gepresenteerd met een Tang-achtige neus, een versie die we in Nederland in ongecamoufleerde vorm aantroffen. De gecamoufleerde auto’s zijn Songs van na de reeds in China gepresenteerde facelift. In de fotogalerij vind je daarom ook afbeeldingen van een ongecamoufleerde facelift-Song Plus EV. De facelift is behoorlijk uitgebreid en voorziet de BYD Song van een neus in de stijl van de Seal, waarmee we BYD eigenlijk voor het eerst op iets van consistentie in exterieurdesign kunnen betrappen. Ook de achterlichten zijn duidelijk anders dan voorheen.

Met een lengte van zo’n 4,70 is de BYD Song Plus qua formaat goed vergelijkbaar met auto’s als de Kia EV6 en Hyundai Ioniq 5, al heeft hij een wat traditonelere SUV-koets. In China krijgt de Song Plus EV naar verluidt een accu mee van 72 kWh, maar het is ook mogelijk dat BYD het 82 kWh-grote pakket van de Seal gebruikt. Die auto komt daar 570 kilometer ver mee, de hogere Song Plus ongetwijfeld wat minder. Het is trouwens zeker niet gezegd dat BYD bij een Europese introductie vasthoudt aan de naam ‘Song Plus’. In het geval van de Han, de Tang, de Seal en de Dolphin wordt wel overal dezelfde naam gebruikt, maar ‘Atto 3’ is voor exportlanden.

Denza D9

Als bonus troffen we op hetzelfde Nederlandse parkeerterrein nóg een hier onbekend BYD-product aan, de Denza D9. Denza is een apart merk binnen BYD en de D9 is een superluxe personenbus in de stijl van de Toyota Alphard en de ook in sommige Europese landen te lanceren Lexus LM. Collega Lars merkte al eerder op dat de Denza D9 voorkomt in een Europese patentaanvraag, dus helemaal nieuw is het idee van een Europese carrière niet. Toch kan het ook goed zijn dat dit ene exemplaar hier in Nederland alleen voor interne doeleinden wordt gebruikt. Hier bevindt zich immers de hoofdzetel van BYD Europe, wat ook verklaart waarom de nieuwe BYD’s zich überhaupt op Nederlands grondgebied bevinden. De gefotografeerde D9 is een plug-in hybride, maar een volledig elektrische versie bestaat ook.