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‘EU bereidt importheffing voor Chinese PHEV’s voor’

Nu de benzineauto’s en hybrides nog

Jan Lemkes
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De EU is naar verluidt helemaal klaar met Chinese autofabrikanten die Europese imporheffingen op EV’s omzeilen door dan maar plug-in hybrides te gaan leveren. Daarom komt er ook zo’n heffing op PHEV’s, meldt Handelsblatt.

Waarom de verhoogde Europese importheffingen voor auto’s uit China alleen voor EV’s gelden, is ons eigenlijk een raadsel. In 2024 was weliswaar allang duidelijk dat de meeste Chinese auto’s elektrisch zijn, maar het doel van de invoerheffing – oneerlijke concurrentie voorkomen – heeft niet zoveel met de aandrijfvorm te maken. Sinds in China gebouwde EV’s onaantrekkelijker zijn geworden om in de EU te verkopen, zijn er dan ook steeds meer niet-volledig elektrische auto’s uit China op de markt gekomen. Zolang de aandrijving van een auto namelijk niet puur en alleen door een elektromotor geschiedt, is er helemaal geen sprake van de verhoogde ‘strafheffing’. Van BYD tot Lotus en van MG tot Jaecoo, daar wisten de Chinezen wel raad mee.

Zo had die Europese invoerheffing in ten minste één opzicht het omgekeerde effect, want het verlagen van het aantal verkochte EV’s is voor zover wij weten nog nooit een Europese doelstelling geweest. Het Duitse Handelsblatt stelt dat er daarom ook een Europese invoerheffing komt voor plug-in hybrides van Chinese bodem. Handelsblatt zegt dat te hebben gehoord van hoge functionarissen en stelt dat de heffing al snel kan worden ingevoerd, maar officieel is er nog niets bekend over deze plannen. We weten dus ook nog niet of de tarieven gelijk zullen zijn aan die voor EV’s, die tot 35 procent heffing betekenen bovenop de al bestaande en universele invoerheffing van 10 procent.

BYD Seal U en Ford Kuga PHEV

Sinds de invoering van de heffingen is de BYD Seal U vooral als PHEV populair.

Ook is niet duidelijk of het daadwerkelijk alleen om plug-in hybrides gaat in dit geval. Mocht dat wel zo zijn, maak je dan maar vast op voor een hele vloot niet-oplaadbare hybrides en pure benzineauto’s uit China.

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Elektrische Auto

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