Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De betaalbare elektrische auto is definitief hier, en er is nog wat te kiezen ook. Eén van de vele opties in het laagste prijssegment is de BYD Dolphin Surf, die al voor 23 mille van jou is. Is dat een aanrader?

Ondergetekende is op het moment van schrijven in China en ziet daar op iedere straathoek een BYD Seagull staan. Die auto kennen wij ook, al heet hij hier dan Dolphin Surf. Buiten dat en wat nauwelijks zichtbare uiterlijkheden – de Europese versie heeft een andere voorbumper – zijn de twee nagenoeg identiek. Hoewel: onder de voorruit treffen we in China slechts één ruitenwisser aan, terwijl de Europese variant er gewoon twee heeft. De eerste winst is daarmee al binnen!

Wacht, dat moeten we toch even rectificeren. Bij ons kost de kleinste BYD namelijk minimaal €22.990, terwijl je ‘m in China al voor omgerekend minder dan 10.000 euro kunt rijden. Dan kan er vast wel een ruitenwissertje af, hoewel het prijsverschil ongetwijfeld een ander oorzaak heeft. Vergeten we echter de Chinese prijs, dan blijkt de Dolphin Surf ook in Europa wel degelijk relatief goedkoop. Hij nestelt zich hiermee tussen auto’s als de Citroën ë-C3, Hyundai Inster en Dongfeng Box, oftewel de goedkoopste EV’s die je in Nederland kunt krijgen.

Voor die net geen 23 mille staat de goedkoopste van de drie uitvoeringen van de Dolphin Surf voor je klaar. Die versies heten Active, Boost en Comfort, naar goed BYD-gebruik en niet geheel toevallig lekker op alfabetische volgorde dus. De basisversie herken je aan zijn 15-inch stalen wielen met wieldoppen. Bovendien heeft hij net als de Boost halogeenkoplampen en ontbreekt het privacy glass. Led-dagrijlicht en led-achterlichten zijn echter gewoon present en dat geldt ook voor de opvallende ‘Lime Green’-lak, de enige kleur waarvoor BYD geen meerprijs van 650 euro vraagt.

Iedere BYD Dolphin Surf heeft standaard kunstlederen bekleding, adaptieve cruise control, keyless entry, elektrische ramen rondom, een achteruitrijcamera en een 10,1-inch (draaibaar!) touchscreen. Daarmee is dit kleintje ronduit luxueus voor dit segment, maar wacht nog heel even met die pinpas. Het grote verschil tussen de Active en de Boost zit namelijk niet in de uitrusting, maar in de aandrijflijn. De Active heeft als enige namelijk een 30 kWh-accu, de andere versies krijgen 43,2 kWh mee. Het verschil in actieradius is groot: de basisversie komt zelfs op papier maar 220 in plaats van 322 kilometer ver. Zou dat ‘Active’ soms slaan op het actieve laadbeleid waartoe deze auto je dwingt?

De keuze van de auteur

Er is dus voldoende reden om €24.990 stuk te slaan op een Boost, en dat is dan ook precies wat wij zouden doen. De extra investering levert niet alleen een grotere actieradius en hogere inruilprijs op, maar ook een extra ‘smart key’, elektrische stoelverstelling, elektrisch inklapbare buitenspiegels, lichtmetaal en een regensensor. De nog duurdere Comfort voegt daar ook nog stoelverwarming, flink meer vermogen (156 in plaats van 88 pk), led-koplampen en nog wat geintjes aan toe, maar die stap zouden we overslaan. Met €26.690 is deze versie namelijk aan de prijzige kant voor zo’n kleintje, en dan is de lol er wel af. Het ‘Lime Green’ laten we in theorie graag blijven, maar is in de praktijk wellicht toch wat té heftig. ‘Ice Blue’ dan maar?