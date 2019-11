'Bugatti overweegt model naast Chiron'

Sinds de heropleving van Bugatti heeft het merk steeds één model en diverse derivaten daarvan in zijn modellenprogramma gehad. Veyron-opvolger Chiron is er immers ook als Chiron Sport en straks mogelijk als Chiron SuperSport. Het merk overweegt een tweede model aan zijn portfolio toe te voegen, zo blijkt uit een interview dat Bloomberg had met CEO Stephan Winkelmann.

Volgens de topman is Bugatti momenteel in gesprek met moederbedrijf Volkswagen Groep over het tweede model. Winkelmann omschrijft de auto als een elektrisch aangedreven 'GT of cross-over' die plek moet bieden aan vier personen. Het beoogde prijskaartje: tussen de € 500.000 en € 1 miljoen. Hoewel ook het uiteindelijke bedrag zich het beste laat omschrijven als 'een godsvermogen', is het fors minder dan de miljoenen kostende Chiron.

Het is opvallend dat Winkelmann de term 'cross-over' laat vallen. Begin dit jaar sprak de Bugatti-topman zich namelijk nadrukkelijk uit tegen het SUV-concept. "Er komt geen SUV van Bugatti. Die zou geen recht doen aan Bugatti en haar geschiedenis", verklaarde de topman eerder. Mogelijk is de beoogde 'GT of cross-over' dan ook geen reguliere hoogpotige, maar een platter en meer gestrekt model. De tijd zal het leren.