Bugatti Chiron L'Ébé: laatste serie Chirons

Bugatti presenteert de allerlaatste serie van de Chriron: de Chiron L’Ébé. Wie enigszins bekend is met de historie van Bugatti en oprichter Ettore Bugatti komt die naam mogelijk bekend voor. De Chiron L’Ébé is dan ook een eerbetoon aan L’Ébé Bugatti, de oudste dochter van Bugatti-oprichter Ettore Bugatti. De Chiron L’Ébé wordt in een oplage van drie stuks gebouwd en dat zijn de allerlaatste exemplaren van de Veyron-opvolger die Bugatti in Molsheim produceert. Twee van de drie exemplaren zijn al uitgeleverd en dus blijft er nog ééntje over.

Van de Chiron L’Ébé zijn al twee exemplaren uitgeleverd aan klanten. Één exemplaar is een reguliere Chiron, de ander een Chiron Sport. Net als het laatste nog uit te leveren model zijn ze vanbuiten te herkennen aan goudkleurige accenten en een blauwe carrosserie met zichtbare koolstofvezel structuur. Meer goud zien we terugkeren bij de speciale EB-badges, rond de bekende grille en op de afdekkappen van de machtige met vier turbo's uitgeruste 8.0 W16 die ook in de L'Ébé weer goed is voor duizelingwekkende hoeveelheden pk's en Nm's. Het interieur is op vergelijkbare wijze uitgevoerd als de buitenkant en dat betekent dat we ook in het binnenste van de laatste drie Chirons blauw koolstofvezel, gouden accenten en speciale badges tegenkomen.

Bugatti lanceerde de Chiron in 2016 en zou er in totaal 500 stuks van produceren, 50 meer nog dan van voorganger Veyron. Om alle 450 stuks van de Veyron te slijten heeft Bugatti tientallen speciale edities moeten bedenken. Het duurde in totaal zo'n 10 jaar voordat alle exemplaren een eigenaar hadden gevonden. De Chiron, onder meer gebouwd als Sport, Pur Sport en Super Sport, heeft dus gretiger aftrek gevonden.