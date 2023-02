Bugatti Chiron Profilée duurste nieuwe auto ooit geveild

De Bugatti Chiron is normaal gesproken al geen koopje, maar de Chiron Profilée verlegt de grenzen. Deze speciale versie van de Chiron, waar er maar eentje van is, is de duurste nieuwe auto ooit geveild. Woensdagavond ging de auto onder de hamer in Parijs.

Zeer zeldzame klassiekers brengen (al dan niet op een veiling) soms werkelijk krankzinnige bedragen op. De Ferrari 250 GTO bijvoorbeeld, die gold jarenlang als de duurste auto ooit. Een exemplaar bracht ooit bijna €70 miljoen op. Dat record ging vorig jaar uit de boeken toen één van de twee exemplaren van de Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé voor zo'n €135 miljoen werd verkocht. Bij nieuwe auto's loopt het zo'n vaart niet, maar de Bugatti Chiron Profilée doet aardig zijn best.

Afgelopen woensdagavond werd de enige Chiron Profilée die er bestaat, geveild in Parijs door RM Sotheby's. De hamer viel bij een bedrag van maar liefst €9.792.500. Nooit eerder werd er bij een veiling zo veel betaald voor een nieuwe auto. Een opvallend hoog bedrag, daar de Chiron Profilée weliswaar een one-off is, maar wel op basis van een auto waar er natuurlijk meer van zijn. De in het bijzondere kleurtje Argent Atlantique uitgevoerde Bugatti Chiron Profilée werd eind vorig jaar gepresenteerd en combineert kort gezegd wat facetten van de extra sportieve Chiron Pur Sport met de mildere Chirons. Hij heeft grotere luchtinlaten, een grotere grille, ander bumperwerk en een in de koets geïntegreerde achterspoiler. Ook heeft de transmissie kortere overbrengingsverhoudingen, maar zijn topsnelheid ligt met 380 km/h toch mooi 30 km/h boven die van de Chiron Pur Sport. De W16 levert, zoals gebruikelijk, 1.500 pk vermogen. Niet dat dat per se meer had hoeven zijn...

Het is niet bekend wie de duurste nieuwe auto ooit geveild nu tot zijn of haar bezit mag rekenen. Wel gaf Bugatti eerder al aan dat een deel van de opbrengst naar goede doelen zou gaan. We zijn benieuwd wat er nu met de prijzen van de tot 50 exemplaren gelimiteerde Bugatti Mistral gaat gebeuren. Die kost van zichzelf immers al minstens €5 miljoen. Alle exemplaren daarvan zijn al wel verkocht, dus dit nieuwe record in handen van de Chiron Profilée kan de Mistral niet meer afpakken.