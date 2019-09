Bugatti zet snelheidsrecord voor productie-auto’s

Bugatti heeft een record te pakken, en niet zomaar eentje. Er is nog niet heel veel over bekend, maar wel een belangrijk ding: de magische 300 mph-grens is doorbroken.

Op een Duits testcircuit in Ehra-Lessien is het Bugatti gelukt om met een (bijna productieklare) derivaat van de Chiron een bizar snelheidsrecord te verbreken. De Fransen presteerden het namelijk om 304,77 mph te behalen, omgerekend een topsnelheid van 490,48 km/h. Daarmee is het de eerste fabrikant die de 300 mph-grens heeft gehaald.

Hoewel de auto in de basis op een reguliere Chiron lijkt, maken we hier kennis met een speciale editie. Zo is de auto een stuk langer, krijgt hij andere bumpers en is hij een stuk langer. Om wélke speciale versie het gaat, is nog niet bekend. Stephan Winkelmann, de president van Bugatti, zegt apetrots te zijn: “Het is een mijlpaal voor de eeuwigheid!” Het huidige record was in handen van Hennessey, hoewel dat nog wat lastig ligt doordat deze auto nog niet in productie is. De Venom F5 moet het stokje nu echter overdragen aan deze Bugatti.

Andy Wallace zat achter het stuur van de Bugatti tijdens de recordrit. De Brit won ooit de 24 Uur van Le Mans en is nu testcoureur bij Bugatti. In 1998 zette Wallace een vergelijkbaar record neer in een McLaren F1. De topsnelheid bedroeg toen 391 km/h.