Een Britse autoliefhebber dacht voor een paar duizend pond een oud wrak te hebben gekocht toen hij op eBay een twintig jaar oude Range Rover vond. Pas later ontdekte hij dat zijn ‘projectauto’ ooit eigendom was van koningin Elizabeth II, en dus van grote historische en financiële waarde is.

De man kocht de Range Rover SE 3.6 TDV8 Diesel uit 2007 in april 2024 voor slechts enkele duizenden ponden. De auto was total loss verklaard wegens een technische storing en verkeerde in slechte staat, maar leek perfect als projectauto. Pas toen hij de papieren nauwkeuriger bekeek voor de geplande restauratie, merkte hij iets bijzonders op: stempels van de Land Rover Special Vehicles-afdeling in het onderhoudsboekje.

Uit verder onderzoek naar chassis- en kentekennummers bleek dat de auto oorspronkelijk was geleverd aan de Royal Estate – persoonlijk aan koningin Elizabeth II. De ontdekking veranderde alles. De nieuwe eigenaar besloot zijn Range Rover in oude koninklijke luister te herstellen.

De auto, gespoten in de kleur Tonga Green Metallic, was uniek: het was de enige dieseluitvoering van de ‘L322’-generatie Range Rover die aan Hare Majesteit werd geleverd, terwijl andere koninklijke exemplaren meestal benzinemotoren hadden.

Ook kreeg het voertuig praktische aanpassingen zoals handgrepen achterin om het in- en uitstappen te vergemakkelijken. Ook was de auto voorzien van een hondenrek: Elizabeth was dol op haar corgi’s. De bevestigingspunten van deze accessoires zijn nog altijd zichtbaar.

De geschiedenis van de auto is goed gedocumenteerd. Foto’s tonen bovendien dat koningin Elizabeth zelf achter het stuur zat van precies deze Range Rover tijdens de Royal Windsor Horse Show en op Sandringham.

Na zijn dienstjaren bij het koninklijk huis belandde de auto in privébezit. Ongeveer tien jaar geleden werd de auto total loss verklaard, vanwege een dure elektrische storing in het interieur. Van een ongeval was geen sprake, maar de reparatiekosten werden destijds hoger ingeschat dan de waarde van de auto.

Daarna bracht de Range Rover enige tijd door in Spanje, waar de lak ernstig te lijden had onder de zon. Toen hij later opnieuw via eBay opdook, stond hij nog geen 50 mijl van de huidige eigenaar vandaan, die hem kocht zonder enig vermoeden van de vorstelijke voorgeschiedenis.

Geïnspireerd door Jeremy Clarkson en diens eigen Range Rover besloot de koper het voertuig volledig te restaureren. De auto kwam op een trailer aan en werd maandenlang gezien als een toekomstig werkpaard – tot het moment waarop de eigenaar de bijzondere stempels ontdekte.

Nadat hij zijn vermoeden over de herkomst van de auto had onderzocht, verwijderde hij de nummerplaten om te voorkomen dat iemand anders het belang van zijn vondst zou herkennen. De restauratie werd zorgvuldig uitgevoerd. De lak is vernieuwd, het interieur opgeknapt en de eigenaar wist zelfs de originele Land Rover Special Vehicles-telefoon, koptelefoon en het entertainmentsysteem terug te vinden.