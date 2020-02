Brexit en de Britse kentekenplaten: verandert er iets?

De Brexit is een feit. Nu volgt er een jaar 'overgangsperiode', waarna het Verenigd Koninkrijk definitief onder nieuwe voorwaarden verdergaat. Een direct zichtbare link naar de EU is de blauwe band met Europese vlag op de kentekenplaten, maar verdwijnt die wel?

Er zijn uiteraard veel belangrijkere zaken die rond de Brexit geregeld moeten worden, maar toch is het wel eens leuk om te kijken naar de gevolgen voor de kentekenplaten. Daarvoor beginnen we even in Nederland. Hier zagen we immers vanaf begin 2000 de blauwe band met Europese vlag op onze platen verschijnen. In 2003 moesten alle auto's deze nieuwe, minder fraudegevoelige GAIK-platen hebben. De reguliere gele platen verdwenen daardoor (op speciale kleine exemplaren na). Dit was geen vanuit de EU opgelegde wijziging. De landsaanduiding op de platen zorgde er echter wel voor dat er voor het rijden in de EU niet langer een witte NL-sticker op de auto's hoefde te zitten.

In het VK kwamen er rond dezelfde tijd vergelijkbare platen. Er zijn daar echter nog altijd diverse andere varianten in omloop en auto's mogen er ook gewoon de weg nog op met (voor én achter) platen zonder het 'EU-bandje' ervoor. De Britse wetgeving rond kentekenplaten is dus veel vrijer dan die van Nederland. Auto's met platen zonder de blauwe 'Euroband' en landsaanduiding zien we daar nog gewoon. Vaak zijn die auto's wat ouder, maar het is bijvoorbeeld ook gebruikelijk in Noord-Ierland. Daar is (mede vanwege de historische spanningen) de blauwe band met landsaanduiding afwezig. Er moet bij het gebruik van de eenvoudigere kentekens wel een landsaanduiding op een witte sticker op de auto geplakt worden, als men ermee naar het buitenland wil. Net zoals vroeger in Nederland. Dat kan GB zijn, maar bijvoorbeeld ook ENG (Engeland) of SCO (Schotland).

Er is momenteel dus al geen heel strikt kentekenbeleid in het VK. Het gros van de nieuwe auto's krijgt weliswaar gewoon de moderne platen, die op de onze lijken. Ook in de overgangsperiode blijft dat vooralsnog het geval. Voorlopig zal er dus niet veel veranderen.

Na de overgangsperiode

In principe kunnen de Britten zelf bepalen wat ze in de toekomst met hun kentekens doen en mogen ze vanwege de geografische ligging de Europese vlag ook gewoon op het kenteken houden. De kans bestaat wel dat alternatieve varianten (met bijvoorbeeld een Union Jack in de blauwe band) vaker op zullen duiken.

Als er een no-deal-Brexit was gekomen, moesten de Britten (ongeacht het soort kenteken) direct een witte sticker met GB op de auto plakken, als ze met de auto de EU wilden betreden. De kans is aanwezig dat dit na de overgangsperiode alsnog moet. Het maakt in dat geval ook niet uit of er al een landsaanduiding of Eurovlag op het kenteken zelf staat. Daarmee is het nut daarvan dus eigenlijk ook vervallen, dus zal er misschien ook weer vaker voor platen zonder de blauwe band én dus ook zonder de Europese vlag worden gekozen.